Brnabić: ‘Revizija povijesti koja se događa u Hrvatskoj je zastrašujuća i za Srbiju, i za cijelu Europu!’

Autor: Dnevno

“Revizija povijesti koja se događa u Hrvatskoj je zaštrašujuća i ne samo za Srbiju i regiju, već za cijelu Europu. I to je problem koji nadilazi Srbiju, to je problem EU”, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić za N1 televiziju.

“Mislim da se njihova cijela kampanja zasniva na Srbiji i tko može biti veći nacionalist u negativnom smislu riječi. To ne doprinosi odnosima, što god Srbija napravi, Hrvatska na to gleda kao na provokaciju. Legitimno je da pošalješ delegaciju da oda počast žrtvama na jednom od najvećih stratišta Srba, Židova i Roma na cijelom teritoriju Europe, žao mi je što to Hrvatska nije dozvolila”, izjavila je Brnabić.

Podsjećamo, delegaciji Vojske Srbije u subotu ujutro je zabranjen ulazak u Hrvatsku. Delegacija je, kao i prethodnih godina, trebala prisustvovati obilježavanju dana Jasenovačkih mučenika i bila je, kako tvrdi Ministarstvo obrane Srbije, na vrijeme i po uobičajenoj proceduri najavljena.

Ana Brnabić navodi kako je Srbija uvijek spremna za dijalog. “Nažalost, dok kod njih traje kampanja, ne vidim da su otvoreni za razgovor i poruke koje vode prema normalizaciji odnosa. Ta revizija povijesti koja se događa u Hrvatskoj je zaštrašujuća i ne samo za Srbiju i regiju, već za cijelu Europu i to je problem koji nadilazi Srbiju, to je problem EU”, rekla je Brnabić.