Brkić u dogovoru s Plenkovićem ulazi u kampanju: Šef HDZ-a ide po pobjedu na izborima

Da će drugi krug predsjedničkih izbora u kojem će snage odmjeriti aktualna predsjednica i HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović te SDP-ov Zoran Milanović biti tijesna borba za svaki glas, nije nikakva novina.

Svjesni su u vladajućoj stranci nezavidne pozicije u kojoj se nalazi njihova kandidatkinja djelom zbog svojih gafova, djelom zbog amaterizma njenog tima kojega je samoinicijativno i naivno birala te u konačnici najvećim djelom zbog pojave Miroslava Škole koji se nije očitovao oko toga koga podržava u drugom krugu bitke za Pantovčak.

Šef HDZ-a Andrej Plenković ne misli međutim više niti jedan detalj predsjedničkih izbora prepustiti slučaju pa se shodno tome osobno aktivirao u kampanji, učinio je to pred kraj bitke za prvi krug izbora, a njegove su sugestije u posljednji tren Grabar-Kitarović spasile od debakla. Pravodobno je premijer detektirao da nakon prvog treba otvoriti teren za drugi krug pa je stoga na posljednjem HDZ-ovom skupu nakon dugo vremena na pozornicu izašao Milijan Brkić, stranački operativac i mobilizator biračke mase koji je i prije pet godina predsjednici osigurao pobjedu na izborima.

Brkićev govor u Ciboni pokazao je da su on i Plenković nesuglasice koje su imali bar za sada ostavili po strani te da su spremni i živjeti zajedništvo na koje su se kroz prvi dio kampanje tek formalno pozivali. Kako svjedoče dobro upućeni HDZ-ovci, prije par dana Brkić i Plenković popili su kavu na kojoj je dogovoreno kako Brkić preuzima kontrolu nad kampanjom aktualne predsjenice. On će odraditi posao na terenu, pokušati pridobiti Škorine glasače, a poseban naglasak staviti će se na županije koje je HDZ izgubio, a koje su do Škorine pojave bile njihove utvrde.

Brkić će dakako odigrati važnu ulogu i kod nove runde prikupljanja glasova iz dijaspore, a njegov angažman pokazatelj je da je timom aktualne predsjednice zavladala panika od poraza koju je hitno potrebno staviti pod kontrolu.