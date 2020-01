BRKIĆ POSLAO ZNAKOVITU PORUKU BERNARDIĆU! ‘On nikada neće postati hrvatski premijer!’

Autor: Dnevno

Tweet Kreše Beljaka o političkim ubojstvima Udbe već je danima vruća tema u medijima, a slučaj je danas komentirao i jedan od ključnih ljudi iz HDZ-a, Milijan Brkić.

“Netko tko relativizira Beljakov tweet o političkim ubojstvima Udbe ne zaslužuje biti saborski zastupnik“, rekao je Milijan Brkić za Jutarnji list pa nadodao: “Politički je licemjerno, neodgovorno, zabrinjavajuće, ali i opasno da bilo tko relativizira sporni tweet Kreše Beljaka o političkim ubojstvima Udbe kao što je to napravio predsjednik SDP-a Davor Bernardić“.

“Relativiziranje vraćanja Hrvatske u vremena kada su političke egzekucije bile sredstvo protiv onih koji su drugačije mislili, zastrašujuće je pogotovo kada to radi osoba koja pretendira biti predsjednik Vlade RH“, kazao je Brkić uz tvrdnju kako se “na svu sreću to nikada neće dogoditi i to ne samo zbog zadnjeg licemjernog istupa”.

“Ako nekome još nije jasno zašto Bernardić nikada neće postati premijer neka pogleda i njegov zadnji katastrofalni govor gdje je pokazao da je političar bez ikakva formata”, zaključio je u ekskluzivnoj izjavi za Jutarnji drugi čovjek HDZ-a.