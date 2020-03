BRKIĆ O MIGRANTSKOG KRIZI: ‘To je opasna islamizacija kršćanske Europe epskih razmjera’

Autor: Dnevno

Intervju s Milijanom Brkićem Vasom, kandidatom za potpredsjednika HDZ-a iz redova Opcije za promjene, obavljen je u uvjetima samoizolacije, nakon što je Brkić zbog zdravstvenih problema otpušten iz zagrebačke Zarazne bolnice, piše Večernji list. Dodaju i kako koronavirus nije razlog njegovih zdravstvenih problema.

“Činjenica je da HDZ u svojim evidencijama ima više od 210.000 članica i članova. Jedina su odstupanja od toga broja moguća zbog toga što se ažuriranje baze članstva provodi periodično, svakih nekoliko mjeseci. U razgovoru s članstvom na terenu mnogi dvoje u tu brojku i govore da ažuriranje nije odavno provedeno”, odogovrio je Brkić na pitanje zašto se krije realano stanje broja članova u HDZ-u. “Drugo je pitanje koliki je stvarni broj svakodnevno aktivnih članova, a ne moraju svi plaćati ni članarinu. HDZ je daleko najveća hrvatska stranka, a koliko je baš aktivnih članova, koliko je stvarno razočaranih u politiku sadašnjeg vodstva pokazat će kako broj onih koji će izići na izbore tako i broj glasova koje će dobiti kandidati. Moglo bi se dogoditi da neki dobiju znatno manje glasova od broja prikupljenih potpisa”, dodaje.

“Opcija za promjene” – tim ili svatko za sebe

“Svi koji smo se okupili oko platforme Opcija za promjene zajedno smo kao tim sudjelovali u prikupljanju potpisa u pretkampanji, a tako nastavljamo i dalje. Rekao sam platforma, a to znači da mi zajedno kao pobjednički put tražimo nužan zaokret u vođenju HDZ-a, vraćanje dostojanstva svakome članu i njegovanje istinskih HDZ-ovih vrijednosti, a ne odmicanje od njih. Moram reći kako nije bilo lako skupiti potpise bez stranačke infrastrukture, potpuno volonterski. Bilo je tu i različitih pritisaka pa i opstrukcija, ali to je iza nas” navodi Brkić.

Brkić je rekao što očekuje od izbora. “Očekujem korektnu i poštenu utakmicu u kojoj će se poštovati fair-play i demokratska procedura. Početak prikupljanja potpisa nije bio u tom svjetlu. Uvjeren sam da će izbori biti regularni, a o tome će brigu voditi naši članovi. Svi će kandidati imati svoje promatrače na biračkim mjestima.”

“Već sam rekao da “dite treba vratiti materi”, HDZ treba vratiti članstvu, vratiti mu istinsku emociju i naboj. Nažalost, kada osjetite da velik dio članstva šuti, a k tome još ne glasa za svoju stranku, onda je to alarm za uzbunu. Našli smo se u situaciji da članstvo gubi vjeru, emocije i optimizam te onda traži rješenje pod okriljem drugih političkih opcija”, odgovorio je na pitanje zašto pada rejting HDZ-a. “Nismo proveli cjelovitu reformu javne uprave, imamo previše ministarstava, a Hrvatskoj ih ne treba više od dvanaest. Imamo previše općina koje su same sebi svrha i, generalno, državni je aparat na svim razinama prevelik teret gospodarstvu. Unutar našeg članstva, ali i glasača HDZ-a, stvorila se jasna percepcija da se politika HDZ-a okrenula prema lijevom političkom spektru te da je zapostavila naše tradicionalno desno biračko tijelo”, dodaje.

“Smatram da i ova HDZ-ova Vlada treba odraditi mandat do kraja”

“Bit postojanja svake stranke je pobjeda na izborima, a nakon što smo sami srušili svoju Vladu, naravno da mi je bilo stalo da HDZ pobijedi na izvanrednim izborima i da sam vodio računa isključivo o tome, ali nisam instalirao Andreja Plenkovića. Osobno nisam ništa napravio što je moglo HDZ-ovu pobjedu dovesti u pitanje. Isto ni danas neću napraviti ništa što bi moglo HDZ spriječiti da pobijedi na predstojećim parlamentarnim izborima, sve što radim je usmjereno prema našoj pobjedi. U više navrata ponovio sam da HDZ nikada više neće rušiti svoju Vladu, taj stav imam i danas! Smatram da i ova HDZ-ova Vlada treba odraditi mandat do kraja”, odgovara na pitanje je li Plenković isti čovjek kao i prije četiri godine.

“Okupljanje kandidata na platformi Opcije za promjene ne znači rušenje Vlade. U tome moramo biti jasni. Što se tiče navodnog instaliranja Plenkovića 2016., moram ponoviti da to nije istina. On se 2016. jedini kandidirao za predsjednika HDZ-a i taj je izbor u tom trenutku bio očekivan, a i nakon izbora formirali smo većinu i našu Vladu. Isto tako, nakon četiri godine otkako je on na čelu HDZ-a i nakon što je HDZ izgubio dvoje izbore, očito je da nešto treba mijenjati. Činjenica je da je HDZ svojim politikama izazvao nezadovoljstvo ne samo članstva nego i naših pristalica. Moramo vratiti HDZ u jasne, Tuđmanove okvire narodnjačkih i demokršćanskih vrijednosti. Ako smo izgubili identitet i emocije, uzaludan nam je trud na svim izborima”, dodaje.

Bi li HDZ propao?

“Smatram da bi za HDZ, ali i RH bilo katastrofalno da izgubi parlamentarne izbore. Budućnost Hrvatske ovisi o sposobnosti HDZ-a. I zato apeliram na naše stranačke prijatelje da 15. ožujka daju povjerenje Opciji za promjene koja je spremna vratiti HDZ na pravi kolosijek, ne zaboravljajući hrvatski identitet i temelje hrvatske državnosti. Ako se odmaknemo od naših vrijednosti, odmaknut će se narod od nas. Siguran sam da ćemo pobjednički ostati i opstati na političkoj sceni Hrvatske“, rekao je.

Osvrnuo se i na Plenkovićeve kritike

“Iako me Plenković prozivao da nisam bio dovoljno aktivan u Saboru, u javnosti sam puno puta, kada je to trebalo, branio i njega i Vladu i HDZ kada su ih oporba i interesne skupine žestoko napadale zbog lex Agrokor i tko zna čega sve ne. Ali HDZ nije izgubio izbore zbog navodnih afera, niti je SDP zbog njih rastao, kako to oni iz SDP-a pokušavaju tumačiti. HDZ je padao zato što je za svoga političkog protivnika naciljao desnicu umjesto ljevicu, a za to vrijeme je ljevica rasla. I ja sam u zadnjih godinu i pol bio meta hajke, nisam pobornik hajke i lova na vještice, ali u mojem slučaju, nakon što je sve odbačeno – nitko mi se nije ni ispričao. I zato nemojmo biti suci prije suda. Prvi ću zagovarati iskorjenjivanje korupcije i klijentelizma, ali u zakonskim okvirima. A u mojem slučaju to je bilo po principu “drž’te lopova”, najviše su moj navodni klijentelizam i korupciju, ali i još nekih koje su naciljali i, na žalost, eliminirali, gurali u medije oni iz HDZ-a koji su našli načina kako neke opskurne medije stimulirati za tu rabotu”

“Kaže narod – kako sijete, tako ćete i žeti. Na određenim razinama postoje mogućnosti koaliranja s političkim opcijama koje nisu po ključu ideološki slične HDZ-u, ali onda i samo onda ako su programske smjernice gotovo identične. Na mnogim lokalnim razinama to je čak i poželjno zbog napretka te zajednice, s time da razlike u ostalome ne smiju biti od većeg značaja. Na nacionalnoj razini, u trenutku raskida s Mostom, uz određene uvjete bio sam za koaliciju jer da ona nije formirana, to bi bio treći put da u manje od 20 mjeseci idemo na izbore”, osvrnuo se na tri godine političke trgovine HNS-om i bandićevcima.

“To bi bilo pogubno za državu i gospodarstvo. Ali smatram da im nismo smjeli nakon toga programski, ideološki i kadrovski napraviti prevelike ustupke. HDZ je dva puta na izborima to skupo platio. Birači opraštaju puno, ali izdaju ne! Moramo raditi na izgubljenom vrijednosnom zajedništvu stranke i naše Katoličke crkve, odnosno funkcionirati kao dva krila, sakralno i sekularno krilo naroda i države”, dodaje.

“Nikad HDZ-om nije upravljao strah, danas su kriteriji očito puno drukčiji. Nažalost! Kad sam obnašao funkciju tajnika stranke nisam imao tri pomoćnika, zamrznuo sam mandat u Saboru, došao na plaću u stranku i bavio sam se isključivo tajničkim poslom. HDZ je tada pobijedio na svih pet održanih izbora. Početkom prošle godine upućen je dopis svim podružnicama stranke o ažuriranju podataka o članstvu (GDPR). Zašto to nikome nije bilo važno”, smatra Brkić. “Zašto nitko nije odlučio posjetiti područne organizacije i aktivirati se po tom pitanju? Nama je cilj popraviti sve što je učinjeno pogrešno, a o tome koliko je tko jak na terenu reći će članovi 15. ožujka. Vidimo da za kandidaturu na unutarstranačkim izborima neki nemaju hrabrosti, ali imaju hrabrosti komentirati druge kandidate”, nastavlja.

Migracijski val

“Problemi se uvijek moraju rješavati na izvoru, a mi se sada, nažalost, bavimo posljedicama. Bojim se da Europska unija u zadnjih šest godina nije našla pravi recept za migrantsku krizu. Smatram da se ne radi samo o humanitarnim i ekonomskim migracijama, već i o planskoj promjeni strukture stanovništva dosad dominantno kršćanske Europe migracijom ljudi islamske vjeroispovijesti. Brojni dokazi za to već postoje, ali ih svi u EU očito ne prepoznaju. Moramo početi stvari i pojave nazivati pravim imenom, a ne zatvarati oči pred tim problemom, a to je opasna islamizacija kršćanske Europe epskih razmjera“, zaključuje Brkić.