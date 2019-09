Britanski parlament odlučio! Ništa od Brexita bez dogovora

Autor: Dnevno

Britanski parlament izglasao je prijedlog zakona o sprječavanju Brexita bez dogovora, zadavši još jedan poraz premijeru Borisu Johnsonu, prenosi N1.

S 327 glasova za, i 299 protiv, prijedlog je prošao Donji dom parlamenta, i sada mora proći glasanje u Gornjem domu. Konzervativci, koji u gornjem domu nemaju većinu, žele spriječiti da prijedlog bude izglasan srijedu. Gornji dom ne može odbiti prijedlog, već ga samo prihvatiti takvog kakav jest ili ga poslati natrag u Donji dom s amandmanima, oni mogu pokušati odugovlačiti proces.

Pokušaji odugovlačenja čine se kao realna mogućnost jer je Gornji dom već predložio čak 86 amandmana prijedloga, i to prije nego je donji dom uopće o prijedlogu glasao. Vrijeme je ključno, pošto parlament neće zasjedati čak pet tjedana počevši od ponedjeljka.

Johnson je kazao kako prijedlog zakona prepušta kontrolu Europskoj uniji i da je on dizajniran da poništi “najdemokratskije glasanje u britanskoj povijesti”, što je referendum 2016. Pozvao je na nove izbore u utorak, 15. listopada, rekavši da Vlada ne može funkcionirati kada parlament izglasava zakone koji “uništavaju sposobnost Vlade da pregovara”.

Podsjetimo, Johnson je u srijedu zatražio da se 15. listopada održe prijevremeni izbori, nakon što su mu zastupnici koji žele spriječiti Brexit bez dogovora u utorak nanijeli ponižavajući poraz u parlamentu koji je on ocijenio pokušajem predaje Europskoj uniji. Protivnici Borisa Johnsona u srijedu su predstavili nacrt zakona koji obvezuje premijera da zatraži od EU-a novu odgodu brexita do 31. siječnja 2020., u slučaju da se ne dođe ni do kakvog sporazuma o izlasku sljedećih tjedana.