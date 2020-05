BRITANSKI GUARDIAN OPTUŽIO HRVATSKU POLICIJU: Bojom u spreju crtaju križeve na glavama migranata?

Poznati britanski časopis “The Guardian” objavio je članak u kojeM su na račun hrvatske policije iznijeli teške optužbe. Naime, u članku piše kako navodno hrvatska policija bojom u spreju crta križeve na glavama tražitelja azila, prilikom njihova pokušaja prelaska granice iz Bosne. Uz tekst, Guardian je objavio niz fotografija incidenta, a koji su mnoge organizacije za ljudska prava opisale kao “najnovije ponižavanje” hrvatskih vlasti migranata koji putuju balkanskom rutom.

Prema navodima Guardiana, UN je zatražio od hrvatske vlade da istraži sve navode o zlostavljanju.

“Očito je da je jedan od razloga namjerno ponižavanje izbjeglica i migranata koji pokušavaju prijeći granicu”, kazao je Jack Sapoch iz nevladine organizacije No Name Kitchen (NNK).

“Koliko shvaćam, postoje dva moguća motiva. Ili hrvatske vlasti koriste boju u spreju kako bi identificirale i ponizile one migrante koji u više navrata pokušavaju prijeći granicu, ili, što je još više zabrinjavajuće, koriste vjerski simbol kako bi psihološki traumatizirale ove muškarce, koji su većinom muslimani“, nadodaje Sapoch.

NNK navodi kako su 6. svibnja u Poljani u Bosni migranti potjerani nazad te obilježeni narančastom bojom, a navodno su im oduzeti novac i mobiteli. Guardian također navodi da se jedna druga skupina 7. svibnja vratila u kamp Miral pored Velike Kladuše, te su tamo opisali sličan postupak hrvatske policije.

