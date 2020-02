Britanijom hara opasna oluja Dennis, izdano upozorenje za smrtnu opasnost!

Oluja Dennis praćena jakim pljuskovima i snažnim vjetrom prikovala je za zemlju stotine zrakoplova u Velikoj Britaniji dok se vojska mobilizira, a za jug Walesa proglašen je crveni meteoalarm, zbog čega prognostičari govore o “smrtnoj opasnosti”.

U nedjelju ujutro izdano je gotovo 200 upozorenja na porast vodostaja na području od južne Škotske do Cornwalla, na jugozapadu Engleske. U Aberdaronu, na jugu Walesa, vjetar je dostizao brzinu veću od 145 km/h.

Otkazane su stotine letova prema Velikoj Britaniji te iz nje, priopćile su kompanije British Airways i EasyJet. Željeznički promet je prekinut na jugu Walesa zbog izlijevanja vode na prugu.

Britanski meteorološki zavod (Met) proglasio je u nedjelju ujutro crveni meteoalarm za jug Walesa, što je najviši stupanj opasnosti, zbog jakih pljuskova koje je donio Dennis. Takva količina kiše nije zabilježena od prosinca 2015.

Crveni alarm proglašava se kad nastupe “opasni meteorološki uvjeti” koji prijete “smrtnom opasnošću”, rizikom od nestanka električne energije i štetom na infrastrukturi.

“Molimo sve da budu oprezni i poduzmu sve potrebno kako bi se zaštitili”, rekao je Jeremy Parr, ravnatelj službe za upravljanje poplavama u tijelu velške vlade zaduženom za prirodne resurse.

Dva trupla izvučena su u subotu rano ujutro iz uzburkanog mora blizu južne Engleske u prvim satima olujnog nevremena. Još nije jasno jesu li te smrti povezane s Dennisom.

WOW!!! Large boat being tossed about in large waves and strong winds off Ardrossan, Scotland yesterday afternoon 15th February! Video by Douglas Mcintosh via U.K. weather forecasts FB; #severeweather #StormDennis #dennisstorm pic.twitter.com/CqnHvOaNAU

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 16, 2020