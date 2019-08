Britanci ostaju bez goriva, lijekova i hrane…

Autor: Dnevno

Prema tajnom vladinom dokumentu koji je procurio u redakciju Sunday Timesa, Velikoj Britaniji prijeti kolaps infrastrukture ako do 31. listopada ne dođe do sporazuma o izlasku iz Europske unije.

Sporni dokument pod nazivom “operacija Yellowhammer” izrađen je s ciljem pripreme za kaotični Brexit u kojem bi se Britanija suočila s nestašicom hrane, lijekova i goriva. “Ovo je najrealističnija procjena onoga s čime će javnost biti suočena u slučaju Brexita bez dogovora”, citira londonski Sunday Times riječi neimenovanog izvora.

Dokument navodi i scenarij koji bi doveo do takvog kaosa. Ponovna uspostava tvrde granice između Sjeverne Irske (UK) i Republike Irske (EU) mogla bi potaknuti prosvjede, blokade prometnica. London i jugoistok Engleske mogli bi osjetiti poremećaje u opskrbi gorivom jer će zastoji na graničnim prijelazima imati utjecaja na distribuciju goriva. Veliki poremećaji prometa u lukama očekuju se odmah prvog dana nakon “no-deal Brexita” i potrajat će čak do tri mjeseca prije nego što se ponovno ustali protočnost, ali tek na razini 50 do 70 posto postojeće. Putnici mogu očekivati velika kašnjenja u zračnim lukama, u Eurotunelu i u luci Dover. Opskrba lijekovima i medicinskom opremom bit će posebno osjetljiva na velika kašnjenja jer preko kanala između otoka i kontinenta dolaze tri četvrtine lijekova. Tvrda granica između britanskog teritorija Gibraltara i Španjolske stvorila bi velika kašnjenja u isporuci robe i to barem nekoliko mjeseci nakon Brexita, što će imati štetan učinak na gospodarstvo malog Gibraltara.

Zastojem prometa očekuju se i poremećaji u dostupnosti svježih namirnica na britanskom otoku, kao i poskupljenja. Mogući su i incidenti između ribarskih brodova Ujedinjene Kraljevine i Europske unije jer britanske vlasti prognoziraju da će se, primjerice, dan nakon Brexita u britanskim vodama ilegalno naći 282 broda. Vladin dokument prognozira da su mogući i prosvjedi građana na ulicama

Novi britanski premijer Boris Johnson tvrdi kako je spreman povesti svoju zemlju izvan EU 31. listopada i bez ikakvog sporazuma o izlasku. Sporazum koji je s EU ispregovarala njegova prethodnica, premijerka Theresa May, a koji je britanski parlament triput odbio, Johnson odbacuje jer ključan detalj, zaštitni mehanizam za Sjevernu Irsku, smatra potpuno neprihvatljivim.

Inzistira na tome da mu EU dopusti da ispregovara potpuno novi sporazum, što EU odbija. Johnson ovoga tjedna putuje na prvo strano putovanje kao premijer na susrete s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu, nakon čega sudjeluje na summitu G7 u francuskom Biarritzu. Ondje će razgovarati i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji pak, obećava da će s Britancima ispregovarati slobodnu trgovinu čim izađu iz EU.