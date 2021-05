‘BRIŠI BROJ OD MOG DEČKA’: Kaos u busu u Beogradu, djevojke se potukle, a nije zbog maske, deblji kraj izvukao vozač

Autor: Dnevno.hr

Putnici su snimili tučnjavu na liniji 23 u Beogradu.

Nevjerojatna scena dogodila se jučer, a u njoj su glavne akterice bile dvije mlade djevojke.

Kako se razaznaje sa snimke, tučnjava je počela zbog dečka.

“Briši broj od mog dečka”, vikala je djevojka koja su nasrnula na drugu čupajući je za kosu.

Snimku pogledajte OVDJE.

Uskoro se upetljao i vozač koji je vikao ‘Alo, alo, alo, skloni se od nje!’. I drugi putnici uključili su se kako bi razdvojili djevojke, tražili su da netko zove policiju.

Vozač je zaustavio autobus i tražio djevojke da izađu, a kako je objasnio za Telegraf, djevojke su se svađale, a on ih je zamolio da prestanu, no one se nisu obazirale i počele su se tući pa ih je pokušao razdvojiti.

Kako u tome nije uspio, u pomoć su priskočili drugi putnici. Vozač je u naguravanju istegnuo zglob zbog čega je na lice mjesta pozvana i Hitna pomoć.