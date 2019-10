BREXIT: Mogući prijevremeni izvori!

Autor: M.J.

Britanski premijer Boris Johnson, u slučaju da Europska unija odobri dulju odgodu izlaska te zemlje iz Unije do veljače, tražit će od britanskog parlamenta raspisivanje prijevremenih izbora, objavili su u srijedu izvori u britanskoj vladi, prenose britanski mediji.

Britanski premijer ne može sam raspisati izbore, nego mu treba suglasnost parlamenta. Johnson je u utorak, nakon što britanski parlament nije podržao da se zakon o primjeni sporazuma koji je dogovorio s Bruxellesom usvoji po ubrzanoj trodnevnoj proceduri, privremeno povukao taj zakon iz parlamentarne procedure i u prvom obraćanju parlamentu najavio da će razgovarati s čelnicima Europske unije o parlamentarnom zahtjevu za tromjesečnom odgodom Brexita. Ustrajao je na tome da će Britanija izaći iz EU-a s dogovorenim sporazumom, no prvi put nije spomenuo 31. listopada kao datum kada će “izaći ili umrijeti”, kako je ranije govorio. “Na ovaj ili onaj način napustit ćemo Europsku uniju s ovim sporazumom“, prenosi list Guardian.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk u utorak navečer, nakon što je postalo jasno da britanski parlament neće dovoljno brzo izglasati potrebni zakon i potvrditi sporazum s Europskom unijom, najavio je da će preporučiti europskim čelnicima da prihvate traženu odgodu, no nije rekao koliko bi ona trajala.

Francuska će, prema izvorima britanske novinske agencije Reuters, do kraja tjedna zauzeti stajalište o britanskom zahtjevu, a trenutno je sklona suglasiti se s odgodom od tek nekoliko dana, kako bi britanski parlament dovršio raspravu o prijedlogu zakona o primjeni sporazuma s EU-om.

Britanski parlament već je ‘obvezao’ Johnsona u slučaju da do protekle subote parlament ne prihvati sporazum s EU o izlasku zemlje iz Unije, zatraži tromjesečnu odgodu Brexita. Johnson je to učinio, no poslao je nepotpisano pismo u kojemu je prenio zahtjev parlamenta za odgodom, a istodobno je poslao osobno pismo u kojemu je napisao da se protivi odgodi. “Ako se Bruxelles suglasi s odgodom koju je tražio paralment, jedini put za zemlju su izbori. Ovaj je parlament propao”, kazao je izvor iz ureda britanskog premijera koji prenosi BBC. Prije odbijanja ubrzanog postupka donošenja zakona o primjeni sporazuma, parlament je prihvatio da se taj zakon proslijedi u drugo čitanje, što je bio prvi Johnsonov uspjeh u parlamentu, piše N1.





Prema izvorima BBC-a, većina u EU-u bila bi sklona prihvatiti tromjesečnu odgodu, koliko je tražio britanski parlament, a razmatra se i mogućnost fleksibilnijeg roka u kojemu bi bio propisan zadnji rok, ali bi zemlja mogla napustiti Uniju i ranije ako se sporazum ratificira. Oporba je ranije isključivala mogućnost održavanja prijevremenih izbora uvjetujući ju osiguravanjem da Britanija ne iziđe iz Unije bez sporazuma.

Prema izvorima iz pojedinih stranaka Liberalni demokrati i škotski SNP mogli bi podržati izbore ako bude odobrena tromjesečna odgoda. Vođa glavne oporbene laburističke stranke Jeremy Corbyn, nakon odbacivanja brze procedure u parlamentu, ponudio je Johnsonu da zajedno rade na razumnom tempu donošenja zakona o provedi sporazuma o razlazu s EU-om, koji bi omogućio parlamentu da ga temeljito analizira.

Kad bi se na britanskoj političkoj sceni postigao dogovor o prijevremenim izborima, najraniji datum izbora bio bi 28. studenoga, budući da zakon propisuje da od dana kada parlament raspiše izbore do samih izbora mora proći najmanje 25 dana.