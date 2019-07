Brat vozača koji je pregazio curice: ‘To se moglo svakome dogoditi, nije namjerno’

Autor: Dnevno

Vozač kamiona koji je na odmorištu kod Novske ugasio dva mlada života ostaje u pritvoru.

U pratnji policajaca stigao je na Županijski sud u Sisku. Ročište je trajalo svega 15-ak minuta, a izašao je na isti način. Odlukom Suda Ivan Filipović vraća se u istražni zatvor na još dva mjeseca.

Obrana će se žaliti čim primi pisano rješenje, a u zamjenu će ponuditi mjere opreza koje bi bile sukladne načelu razmjernosti. Dakle oduzimanje vozačke dozvole, zabranu prometovanja vozilom…

”Obrana smatra da s obzirom na prirodu kaznenog djela ne postoji takva opasnost, posebice uzimajući u obzir da je osoba od 60 godina prethodno neosuđivana i protiv njega se ne vode drugi postupci”, kazao je Alan Kubat, odvjetnik osumnjičenoga, prenosi RTL.

Brat se s Ivanom Filipovićem još nije čuo, ali ovakva ga je odluka Suda iznenadila. Smatra da njegov brat nakon svega sigurno ne bi sjedao za volan.

”Ne može biti strah, pa to nije uopće učinjeno iz namjere, to je nesreća koja se može dogoditi svakome na putu. To nije, kako bih rekao, ni planirano ubojstvo ni smišljeno ni bilo šta. To je malo, kako bih rekao, ah… Osuda malo neobična da se tako nešto odluči, ali nema veze, zakon valjda zna svoj posao”, kazao je za RTL danas Slavko Filipović, brat osumnjičenog.

A posao je sada na vještacima, s obzirom na to da još nitko nije uspio objasniti što se točno vozaču s 40 godina iskustva u tom trenutku skretanja na odmorište pokraj Novske dogodilo. Kamion je tehnički testiran, a i nalaz krvi vozača je predan odvjetnicima. Da je vozač primio injekciju protiv bolova u leđima dan prije već se zna, ali ne i jesu li količine u krvi bile dovoljne da utječu na njegovo ponašanje.

”Dok vještaci ne utvrde što se zbilja dogodilo, prvenstveno mislim na tehničku ispravnost vozila. Po vještacima još ništa nije utvrđeno, još nismo dobili niti jedno mišljenje vještaka niti medicinsko niti prometno, ništa još nije napravljeno”, kazao je Alan Kubat.