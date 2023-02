‘BRAT’ NA ‘BRATA’: Rus je pokušao prebojati Wagnerov grafit u Beogradu, namlatili su ga srpski desničari?

Autor: Dnevno.hr

Iako se u medijima godinama piše o famoznom prijateljstvu između Rusije i Srbije, dok se Hrvate prilikom odlaska na svjetsko prvenstvo u Rusiju upozoravalo na neprijateljstvo Rusa prema Hrvatima, čini se da nije baš sve kako se prikazuje.

Naime, ruski državljanin Ilija Zernov (19) je u ponedjeljak u Beogradu podnio kaznenu prijavu protiv predsjednika stranke Srpska desnica Miše Vacića zbog fizičkog napada. Zernov se pojavio u pratnji svog odvjetnika Čedomira Stojkovića. “Ilija je pretučen na Novom Beogradu od petorice napadača dok se borio protiv nacionalne mržnje, dok se borio protiv grafita u kojem se pozivalo na smrt Ukrajini”, kazao je Stojković.

Pretukla ga grupa muškaraca?

“Njega je pretukla grupa u kojoj je on identificirao Mišu Vacića. Vacić je lider Srpske desnice, ali je poznato i da je on direktno financiran od Rusije i režima Vladimira Putina”, dodao je Stojković. Kaže kako je nedopustivo da Srbi u Srbiji tuku Ruse koji su pobjegli od režima Vladimira Putina.





Zernov je dodao kako je bio vrlo potresen kad je vidio grafit “Smrt Ukrajini” ispod murala posvećenog Wagneru te je osjećao potrebu da prefarba zid.

“Kad sam počeo farbati zid, čuo sam da mi jedan čovjek dobacuje nešto s prozora, ali nisam razumio i uskoro je sišao on i došla su još dvojica muškaraca. Počeli su mi prijetiti i pokazao sam im putovnicu da vide da sam Rus, a onda se pojavio četvrti muškarac, koji je nosio masku s likom Putina.”

“Udario me je u uho i probio mi bubnjić. Maska je bila prozirna i veoma sam siguran da je to bio Miša Vacić i on mi je prijetio, nožem i bokserom. Ukupno su bila petorica napadača, a jedan, za kojeg sam siguran da je Miša Vacić, udario me je u uho i probio mi bubnjić”, opisao je mladić napad.

Odvjetnik Stojković je potvrdio da su od Tužiteljstva tražili da se obavi prepoznavanje kako bi bili sigurni da je Miša Vacić počinitelj kaznenog djela, piše Nova.rs.