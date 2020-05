BRANKO BAČIĆ OTKRIO HOĆEMO LI NA IZBORE U SRPNJU! ‘U raspuštanje Sabora idemo čim se steknu epidemiološki uvjeti’

Autor: Dnevno

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić govorio je u RTL-u Danas o tome hoćemo li na izbore u srpnju.

Komentirao je kada će raspustiti Sabor. “Nalazimo se u izbornoj godini, do punog mandata preostalo je još manje od četiri mjeseca, prema tome, naš je stav da čim se steknu epidemiološki uvjeti, da ćemo ići u raspuštanje Sabora nakon čega će se, u roku od 60 dana izbori održati”, rekao je.

Na pitanje ako bude ista situacija kao do sada hoće li se parlament raspustiti do kraja ovoga mjeseca, Bačić odgovara kako je i to moguće. “Ako u idućih 10, 15 dana ocijenimo da je epidemiološka sitaucija dobra, da se mogu,provesti izbori, onda ćemo ih svakako raspisati”, navodi.

Dodao je da ovaj petak vjerojatno neće glasati, ali zato bi trebali idući tjedan. “Moramo još izglasati rebalans proračun i nakon toga svaki termin je prihvatljiv, ukoliko se pokaže da su epidemiološki uvjeti zadovoljavajući”, rekao je.

“Većina je i danas imala sastanak i što se tiče jedinstvenog stava oko održavanja izbora, tu je suglasje”, kazao je.

S tim se slažu, kaže Bačić, i zastupnici Milana Bandića. “Stalno razgovaram s kelegama iz Kluba rada i solidarnosti, oni su apsolutno suglasni da treba iskoristiti vrijeme prije jeseni da se održe izbori”, rekao je Bačić u RTL-u Danas.

Predsjednik Zoran Milanović nakon raspuštanja Sabora mora odrediti točan datum izbora u roku od 30 do 60 dana. “Koliko imam informacije, nije razgovarano s predsjednikom na temu točnog trenutka izbora. Mislim da je odluka na vladajućoj većini a njegovo je da odredi točan termin. Tu nema potrebe da se dogovaramo, tu se kooperativnost sama po sebi podrazumijeva”, rekao je.

Iz Državnog izbornog povjerenstva za RTL su rekli da još nisu dobili nikakvu novu informaciju, ali da redovite pripreme za izbore teku.