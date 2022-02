BRANITELJI VUKOVARA O VELIKOJ PREDNOSTI UKRAJINACA: ‘Mi smo tako zahvaljujući generalu Blagi Zadri na Trpinjskoj cesti nanijeli neprijatelju nevjerojatne gubitke’

Autor: L.B.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i branitelj Stipo Mlinarić Ćipe, u N1 Studiju uživo komentirao je rat u Ukrajini, dok se Predrag Fred Matić, hrvatski eurozastupnik koji je bio i sudionik Domovinskog rata, iz Bruxellesa se uključio u program emisije N1 Studio uživo te analizirao sukob u Ukrajini.

Iz svog ratnog iskustva u Domovinskom ratu Ćipe smatra da Ukrajince mogu spasiti bitke u gradovima.

“Sada je sve na ukrajinskim vojnicima, dragovoljcima. Njima treba poslati protuoklopno naoružanje i kalašnjikove. Moram naglasiti da je ukrajinski predsjednik koji je bio komičar pokazao da je pravi državnik, dok bi naše političko vodstvo u ovakvoj situaciji vjerojatno pokazalo da su komičari”, rekao je Stipo Mlinarić Ćipe.

Putinov blef?

Komentirajući najnovije obraćanje Aleksandra Vučića, Predrag Fred Matić rekao je:

“Dok sam slušao ovu izjavu pitao sam se što ja ovdje uopće radim. Uzbudljivije bi bilo gledat pršut kako se suši nego to slušati. Rusko-ukrajinski sukob je nebitan, on se vodi kako bi se naškodilo Srbiji? Mislim to je za neke njegove birače koji ne izlaze iz 90-ih godina. Postoji li gori način za gubiti vrijeme nego to slušati. On je luđak sličan Putinu.”, rekao je eurozastupnik.

Matić smatra i kako Ukrajinci imaju šanse da se odupru, ali im je poručio da se uzdaju u sebe.

“Ja im želim svakako uspjeh. U povijesti nikad okupator nije uspio u svom naumu do kraja. Neka se ne boje, trebaju biti hrabri kao što su bili hrvatski branitelji, očekivajući pomoć, ali ne dobivajući”, kazao je Matić.

Upitan je li stavljanje nuklearnih snaga u stanje pripravnosti blef Vladimira Putina ili se može očekivati veća tragedija, odgovorio je:

“Najveći problem zapadnih političara je što ne razumiju psihologiju diktatora s istoka koji imaju mogućnost napraviti veliko zlo. Najpoznatiji ljudi na svijetu su Isus i Hitler, ne vjerujem da bi Putin propustio priliku da se ubaci među njih. Ako dođe na prvo mjesto, više nitko neće moći o tome pričati.”

Žestoke sankcije nužne za zaustavljanje Putina

Zbog psihološkog profila diktatora, smatra da Europa mora pokrenuti odmah žestoke sankcije.

“Europa mora uvesti stopostotne sankcije Rusiji tako da im se puši u ušima odmah, pa i idućih dvije godine”, dodao je.

Ističe da je EU spora, što se pokazalo i u drugim kritičnim situacijama, a razlog tome leži u tome što svaka od 27 zemalja članica ima svoje interese.









“Glavni proizvod je taj plin. Trebamo biti hrabri i reći: ‘hvala, nama vaš plin ne treba.’ Treba im dati do znanja da smo čvrsto uz Ukrajinu i zapadne vrijednosti. Ovo mic po mic uvođenje nekakvih sankcija, znači da i Rusi mic po mic nadiru prema zapadu. Jedinstveno, snažno – Rusi zdravo, doviđenja! Blokada svega živoga – kapitala, imovine, uvoza, izvoza… Ako napravimo veliki pritisak na Rusiju, oligarsi su nezadovoljni, to je način kako ga se može zaustaviti. Naravno i vojno, ali ako pritisne crveni gumb, pritisnut će ga i ovi drugi i znamo kako će to završiti – kao dinosauri”, smatra hrvatski eurozastupnik.

‘Kada dođe do uličnih borbi, tada su Ukrajinci u debeloj prednosti’

“Teško je to znati. Ja se ne razumijem u to. Jedino sam prošao iskustvo rata i mogu reći da je bolje tisuću dana pregovarati nego jedan ratovati. Može se dogovoriti i naći rješenje. Onaj tko pristupa agresiji, znači da mu je ponestalo argumenata. Putina ne može zaustaviti nitko osim snažnih sankcija, tako da se on uruši iznutra. Oligarsi, generali, pa i narod, moraju shvatiti gdje ih to vodi. Agresor napreduje, napreduje i onda jednom kada se zaustavi traje status quo, a onda se agresor povlači. Rusi će doći pameti onog trenutka kada im kovčezi s njihovim najmilijma krenu dolaziti.”

“Kada dođe do uličnih borbi, tada su Ukrajinci u debeloj prednosti. Tada se više ne može koristiti ni zrakoplovstvo, ni teška ariljerija. Tada dolaze do izražaja gerilci. Mi smo tako zahvaljujući generalu Blagi Zadri na Trpinjskoj cesti nanijeli neprijatelju nevjerojatne gubitke”, kazao je Matić.









Vjeruje i da se ruski narod može i hoće pobuniti.

“To je mnogoljudna zemlja. I sigurno će narod provjedovati kako vrijeme bude prolazilo”, kazao je.