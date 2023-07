Branitelji u Saboru poniženi kao nikad: Tvrdi se da su sudjelovali u krađi Hrvatske

Autor: I.G.

Na sjednici Sabora u četvrtak ministar branitelja Tomo Medved odgovarao je na pitanja zastupnika o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Podsjetimo, Medved je ranije izjavio kako je ovim izmjenama Zakona Vlada ispravila nepravdu prema 62.000 branitelja i njihovim obiteljima, kojima su za 10 posto bile smanjene mirovine ostvarene po posebnim propisima.

Dalija Orešković iz Centra javila se za riječ:

Hrvatski branitelji moraju dobiti sve što im pripada za zasluge iz Domovinskog rata. Ove izmjene i dopune podržavamo, no unatoč tome neke stvari nedostaju, pa ću ja predložiti dva amandmana.





Prvim amandmanom dodjeljuje se poseban bonus za onu skupinu branitelja koja je pokazala podršku HDZ-u, jer bez toga sve ove pljačke koje su opustošile Hrvatsku više od ratnih razaranja, ne bi bile moguće. Drugim amandman kaže da će posebnu nagradu u stotrukom iznosu najviše braniteljske mirovine dobiti svaki branitelj koji se javno pobuni protiv ove mafijaške pljačke koju provodi HDZ i ujedno će dobiti orden časti branitelja domovinskih vrijednosti u miru.

Đakić: Idite, liječite se

Nakon ovog govora nekoliko zastupnika javilo se za povredu poslovnika.

Josip Đakić prvi je ustao i preuzeo riječ:

“Vrijeđajući nas zastupnike, koji dolazimo iz redova branitelja kolegica naziva svakakvim pogrdnim riječima. Kao drugo, svjesni smo vaše bolesti i vaše mržnje, kao i naziva za nas, da smo metastaza hrvatskog društva, zajedno s predsjednikom Tuđmanom. Ne morate ponavljati, vi ste bolesna osoba i liječite se”, rekao je Đakić.

“Kolegice i kolege, ono što je izgovorila kolegica Orešković jednako je teško kao i ovo što je izgovorio koelga Đakić. Niti jedno niti drugo nije ok, ali nisam dao opomenu kolegici Orešković, pa neću niti Đakiću. Sve je to izvan onoga što smatram prihvatljivim. No, budući da se Orešković opredijelila za tako teške riječi. mora očekivati da će jednako toliko žestok udarac primiti i s druge strane”, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

‘Čemu uopće služi sabor?’

Oreškovič je uzvratila zatraživši stanku:









“Tražim stanku od 10 minuta kako bismo promislili čemu uopće služi hrvatski sabor. Drago mi je, predsjedavajući, što niste izrekli opomenu Đakiću. Ja ću sada pozvati građane i branitelje da usporede životni put gospodina Đakića i sve beneficije koje je dobio nakon rata, temeljem svojeg braniteljskog statusa, on i njegova obitelj, sve što je stekao. Onda usporedite to s mojim životnim putem, kao osobe koja živi u miru zahvaljujući žrtvi svih onih koji su pali u obrani domovine. Pa da vidimo, tko to bolje štuje svu tu žrtvu, invaliditet i izgubljene živote. Koje vrijednosti grade Hrvatsku u miru? Vrijednosti pljačke, korupcije, vaše šutnje i odobravanja ove plačke plinskog biznisa od 10 milijuna eura”, rekla je Orešković.