‘BRANITELJI MARIUPOLJA PROMIJENILI SU TIJEK RATA’ Teški pregovori o sudbini boraca Azovstala, ruski pregovarač traži smrtnu kaznu

Ukrajinska vojska objavila je u utorak da radi na evakuaciji preostalih vojnika iz njihovog posljednjeg uporišta u opkoljenoj luci Mariupolj, prepuštajući kontrolu nad tim gradom Rusiji. Evakuacija je vjerojatno označila kraj najdulje i najkrvavije bitke u ratu i značajan poraz za Ukrajinu. Mariupolj je u ruševinama nakon ruske opsade u kojoj je ubijeno više desetaka tisuća ljudi, tvrdi Ukrajina. Ukrajinsko ministarstvo obrane kaže da su 264 borca napustila čeličanu Azovstal i odvedena u područja koja drže pobunjenici koje podržava Rusija. Pedeset i tri teško ozlijeđena borca odvedena su u grad Novoazovsk, a još 211 u Olenivku, kaže zamjenica ministra obrane. Glavni stožer ukrajinske vojske kaže da su neki borci ostali zarobljeni u Azovstalu i da su napori za njihovo spašavanje u tijeku. Turski predsjednik Erdogan rekao je da Turska neće odobriti zahtjeve Finske i Švedske za pridruživanje NATO-u, optužujući ih za skrivanje terorista. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da ulazak nordijskih država ne prijeti Rusiji, ali bi nova vojna infrastruktura na njihovom teritoriju izazvala odgovor. U međuvremenu, u Estoniji i Latviji održavaju se neke od najvećih vojnih vježbi NATO-a ikada na Baltiku.

14:50 Ruski pregovarač kaže da vojnici ukrajinskog Azova “trebaju biti osuđeni na smrtnu kaznu”

Ruski zastupnik koji sudjeluje u mirovnim pregovorima s Kijevom rekao je da bi Rusija trebala razmotriti smrtnu kaznu za, kako je rekao, nacionalističke borce iz ukrajinske pukovnije Azov. U raspravi u donjem domu ruskog parlamenta nakon što su se branitelji ukrajinske čeličane Azovstal predali, zastupnik Leonid Slutski rekao je, iako Rusija ima moratorij na smrtnu kaznu, treba “pažljivo razmisliti” o smrtnoj kazni za borce Azova. Oni ne zaslužuju živjeti nakon monstruoznih zločina protiv čovječnosti koje su počinili i koji se kontinuirano čine nad našim zarobljenicima, rekao je. Ova vijest dolazi nakon što je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da će ukrajinski borci koji su se predali u čeličani biti tretirani “u skladu s međunarodnim standardima”, a da je to jamčio Vladimir Putin. Rusko ministarstvo obrane ranije je priopćilo da se više od 250 ukrajinskih boraca koji su se skrivali u čeličani u Mariupolju predalo nakon višetjedne opsade.

14:45 Ukrajinski borci u ruskom pritvoru nakon predaje željezare

Nekoliko sati nakon što su ukrajinski branitelji velike čeličane Azovstal konačno okončali svoju dugogodišnju obranu tog objekta, ruske vlasti počele su objavljivati ​​slike nekih od tih vojnika koji su sada u njihovom pritvoru. Na fotografijama se vidi kako ih pretresaju kao i vožnju u autobusu.

