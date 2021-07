BRANITELJ URLAO IZ SVEG GLASA NA MEDVEDA! Poslušajte šokantnu snimku: Ministru bilo neugodno! ‘Ovako nećemo razgovarati u ministarstvu!’

Autor: N.K

Naš portal u posjedu je snimke burnog sastanka Organizacijskog odbora za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu. Sastanak se održao u četvrtak, a prisustvovale su 44 udruge proizašle iz Domovinskog rata. Sve je teklo mirno dok odjednom trenutku riječ nije uzeo branitelj Ilija Vučemilović.

Branitelj potpuno izgubio živce

Vučemilović je bio pripadnik Tigrova, baš kao i ministar Tomo Medved. Situacija je eskalirala, a Vučemilović je vikao kako je došlo do veleizdaje spram hrvatske države i branitelja.

“Imam jedno pitanje pod razno. Poštovana gospodo, moram izraziti svoju ganutost ovom sinergijom, ovim zajedništvom. Postavljam sebi pitanje čemu smo mi ovdje danas pozvani kad je sve već dogovoreno i usuglašeno. Ako mi trebamo tu biti nekakve korisne budale, ja sam spreman na to. Evo već treću godinu Ministarstvo branitelja određuje tko će se od branitelja i stradalnika obratiti u Kninu. Praksa je to uvedena 2012. Prošle godine se predstavnik stradalničke populacije obratio, zašto ove godine to neće biti, s kim je to usuglašeno? Ali, iskreno moramo reći, dvojio sam hoću li uopće ovdje doći.

Veleizdaja

Dragi prijatelji, kako bi moja savjest bila čista pred Bogom i narodom, moram čestitati na današnjem iskoraku koji se dogodio u Hrvatskom saboru. Znam da nije tema, ali nemam puno prigoda i otvoreno vam kažem to što radite je veleizdaja. Veleizdaja spram hrvatske države, a posebno spram hrvatskih branitelja”, rekao je Vučemilović misleći na Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata.

Medved mu se obratio imenom, oni su ipak bili zajedno na ratištu

“Ilija, istu smo raspravu vodili mjesec dana u Hrvatskom saboru”, rekao je Medved, na što je Vučemilović još jače poludio.

“Mene je sram, a znam da vi srama nemate”, rekao je Vučemilović, a onda ponovno pitao s kime je usuglašen prijedlog govornika 5. kolovoza u Kninu.

Nakon toga sve je potpuno otišlo izvan okvira normalne rasprave. Počele su upadice i nadvikivanja.

“Jasno i glasno sam rekao da je to prijedlog Ministarstva hrvatskih branitelja. Radi se o hrvatskom branitelju, zatočeniku srpskih koncentracijskih logora”, pojasnio je Medved ideju da Danijel Rehak ove godine kao predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, govori na proslavi Oluje u Kninu.









“Ovako se nećemo razgovarati u prostorijama ministarstva”

“Ovo što radite je čin veleizdaje hrvatske države i hrvatskih branitelja. Svakome na savjest, domovini vjeran, za dom spreman, živili”, poručio je Vučemilović.

Odgovorio mu je Medved.

“Ovo nije Sabor i na taj način se nećemo razgovarati u prostoriji Ministarstva hrvatskih branitelja. Tko se želi baviti politikom, izvolite gospodo, bavite se politikom. Ministarstvo hrvatskih branitelja zastupa sve hrvatske branitelje i sve stradalnike Domovinskog rata.

Odgovorno i odlučno predlažemo i donosimo zakone, mjere i programe. Ovo danas nije nimalo korektno. Vrlo korektno smo na sastanak o programu obilježavanja pozvali sve udruge, njih 44, kako bi se konstruktivno izjasnile o prijedlogu programa i nismo čuli niti jednu primjedbu. Zahvaljujem vam se na dolasku”, rekao je ministar.









Vučemilović je raspalio dalje

“Čekajte, jeste li dali odgovor na naša pitanja. Politika koja je do jučer bila veleizdajnička, danas je civilizacijski iskorak. Pa ljudi, imate li vi obraza? Ja vas pitam tko ste vi.

Jeste li oni ljudi koji ste jučer bili protiv ili ovi koji ste danas za ili ste neki treći koji ćete sutra nešto treće zastupati? Koji ste vi? Važno je da ste vi dosljedni, vjerodostojni i korektni. Hoćemo li u Kninu opet imati gelendere? Radite šou, pogledajte se svako jutro u obraz”, zaključio je Vučemilović sastanak.