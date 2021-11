BRANITELJ PORUČIO IZ VUKOVARA: Sad se govori o srpskom svetu. Imamo ponovno rađanje iste one ideologije koja je dovela do bestijalnih zločina

Autor: L.B.

Četvorica hrvatskih branitelja gostovali su u četvrtak navečer u posebnom izdanju HTV-ove emisije Otvoreno, iz vukovarskog dvorca Eltz. Trojica su branila Vukovar, a jedan je branio Sisak – Branko Borković, Zvonko Milas, Stipo Mlinarić i Davorko Vidović.

Borković je istaknuo kako je prije 20 godina organizirao prvi dolazak državnog vrha u Vukovar te rekao kako su tada vijenac zajednički položili predsjednik Sabora, premijer i predsjednik Republike – Zlatko Tomčić, Ivica Račan i Stjepan Mesić.

“Nakon 20 godina vidjeli smo to jedinstvo u hodnji u koloni, u zajedništvu, a to je ono što mi želimo”, rekao je Borković.

‘Vukovar nije izdan 1991.’

Odluku da Dan sjećanja bude neradni, Vidović je ocijenio dobrom te istaknuo kako je u koloni vidio puno mlađih od 30 godina, kao i puno obitelji.

No, Mlinarić je bio kritičan prema onome što je Plenković rekao, da je podignuta optužnica za Generalštab JNA i da za “operaciju Vukovar” u hrvatskom pravosuđu nikad nije podignuta optužnica.

“Tu je problem i nestalih, i logoraša”, rekao je Mlinarić te dodao kako 30 godina nema političke volje da se te stvari riješe.

Osim toga, istaknuo je i da Vukovar nije izdan 1991. godine te da mu nitko nije mogao pomoći, ali da je izdan od politike u ovih 30 godina jer se ništa nije napravilo.

‘Dvije Hrvatske’

Mlinarić je govorio i o dvije Hrvatske, "ljudi koji su prošli strahote i otuđene elite", na što mu je Milas rekao da ne postoje dvije, već jedna Hrvatska.









“Ona je samostalna i upravo ovi ljudi, Vukovar je temelj slobodne Hrvatske”, poručio je.

Milas je odbacio i Mlinarićevu konstataciju o 30-godišnjem neradu rekavši da se nešto apsolutno radi, pogotovo u zadnjih pet godina.

“Pa mi sad pričamo da je prošlo 30 godina da mi ne znamo danas gdje je 1800 ljudi, mrtvih ljudi! Mi to ne znamo”, uzvratio je Mlinarić.

Borković je rekao kako jedna institucija unutar sustava hrvatske države sustavno ne funkcionira – Državno odvjetništvo.









‘Anakroni i nacistički srpski svet’

Vidović je rekao kako je revolt što je toliko zločinaca koji nisu procesuirani ispravan, iako veliki broj njih jest. Istaknuo je kako je problem što se Srbija nakon rata nije, poput svojedobno Njemačke i Japana, denacificirala.

Projekt takozvanog ‘srpskog sveta’ nazvao je anakronim, suludim i nacističkim.

“Mi imamo ponovno rađanje iste one ideologije koja je dovela do ovoga. Sad se govori o srpskom svetu. To je ponovno stvaranje nekakvoga alibija koji bi omogućavao, recimo, ovakve brutalne, bestijalne zločine kakvi su se dogodili na području Hrvatske, posebno u gradu u kojemu se sada nalazimo, rekao je Vidović.