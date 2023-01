BRANITELJ I LOGORAŠ O SUMORNOJ ISTINI: ‘Ne nasjedajte na njihove floskule, neće oni jedni protiv drugih!’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je premijer Andrej Plenković rekao kako će vratiti 10 posto mirovine koji je HDZ oduzeo braniteljima 2010. godine, javio se saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić koji je podsjetio kako je još prije četiri mjeseca ministru financija Marku Primorcu postavio pitanje o stanju braniteljskih mirovina.

”Njegova velikodušnost pokazala se devedesetih godina. Nije bio s nama, niti mu je palo na pamet, nego je čekao da vidi tko će pobijediti i sada je on veliki spasitelj hrvatskih branitelja. Mjesec dana kasnije, isto pitanje postavio sam premijeru Plenkoviću kada je došao u Sabornicu te sada pritisnut argumentima mora vratiti 10 posto mirovina koje nam duguju još od 2010. godine, ali se postavlja pitanje: Zašto baš sada?!

‘Sićom pokušavaju kupiti glasove’

Premijer Plenković je šest godina premijer, Tomo Medved je šest godina ministar branitelja, a sada sa sićom pokušavaju kupiti glasove hrvatskih branitelja za nadolazeće Izbore u 2024. godini, ako ne i ovoj. Dragi branitelji, ne nasjedajte na te njihove floskule!”, rekao je Mlinarić istaknuvši kako Ante Deur i mnogi drugi saborski zastupnici HDZ-a koji se kite titulom branitelja nikad nisu rekli da se vratio ono što je oduzela SDP-ova vlada.





“Neće oni jedni protiv drugih. Niti je HDZ protiv SDP- a, niti je SDP protiv HDZ-a. Oni su tu vrlo složni. Kada nam treba uzet onda se to brzinski radi, a vidimo sada za vratiti 10 posto treba čekati godinu dana”, izjavio je Mlinarić zapitavši se koliko branitelja nije dočekalo vraćanje nepravedno oduzetih naknada i povećanje mirovina.

”Koliko branitelja to nije dočekalo, a sad nas hoće prevariti i zamazati nam oči tvrdeći da su oni brižni oko hrvatskih branitelja. Ne dragi prijatelji, oni vas lažu i varaju! Nit im je stalo do vas, niti im je stalo do Domovinskog rata, a to pokazuju sa svojom koalicijom sjedeći sa SDSS-om i krojeći zakone koji idu na ruku SDSS-u, a ne na ruku hrvatskim braniteljima. Oni su to mogli napraviti puno prije da su željeli i da im je stalo do nas”, zaključio je Mlinarić.