Bračni par u Zagrebu izgrizao pas težak više od 60 kila: ‘Bila je to borba za goli život’

Jutros se u zagrebačkoj Dubravi dogodio zastrašujući incident, pas težak više od 60 kila napao je bračni par.

Policija kaže, pas je zbrinut u azilu Dumovec.





“Supruga i ja smo išli u šetnju i oko 150 metara od kuće u jednom trenutku sam uočio psa, pasmine dogo canario, koji se počeo približavati. Kazao sam susjedu da mu je pas odvezan, no nije me čuo, a pas je počeo ubrzavati do nas”, započeo je stravičnu priču za Večernji list K.O. iz Dubrave, koji je ispričao kako je sa svojom suprugom proživio traumatično iskustvo napada psa.

Pas izgrizao bračni par

Cijela scena dogodila se jutros oko 10.15 sati u Branovečkoj cesti.

“Supruga se sakrila iza mene, ja nisam htio bježati jer sam znao da bi to bilo kobno. Pas me napao i izgrizao mi je obje ruke, a kako je supruga čučnula iza mene, u jednom trenutku joj je zagrizao i tjeme. Jedva smo preživjeli, svi susjedi su izašli na ulicu”, ispričao je.

‘Pas ima 62 kile, bila je borba za život’

On je zadobio više ozljeda po rukama, a supruga je dobila i teške ozljede na glavi. Osim toga, ponovno se moraju vratiti u bolnicu kako bi se cijepili.

Jedno cjepivo protiv bjesnoće već su primili, a večeras će morati opet do bolnice. Sam pas navodno je prošli put cijepljen prošle godine.









“Jedva smo preživjeli, pas ima 62 kile, prejak je. I vlasnik je izašao na cestu kada je vidio što se događa i pokušao ga svladati, ali teško je to. Upozoravali su već susjedi da vlasnici takvih pasa ne mogu imati otvorene ograde, kao da šeće po cesti. Dijete s njim ne bi imalo nikakve šanse, to je bila borba za goli život”, zaključuje.