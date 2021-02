BRAČNI PAR DALIĆ ZARAĐUJE 200 TISUĆA MJESEČNO: On u upravi INA-e, a Martina u upravi Podravke! Niku nisu maknule ni smjene vlasti

Autor: Valneo Kosic

Uhljebljivanje po političkim i krvnim vezama rak su rana hrvatskog društva. Od najnižih lokalnih razina do onih viših razina na kojima su primjerice bračni par Dalić. Iako je odstupila s mjesta ministrice zbog afere Borg i sumnjivih angažmana u konačnom padu Agrokora, Martina Dalić je ovih dana došla na čelo Podravke zahvaljujući vladajućima.

Međutim, vrlo je dobro poznato, a nije zgoreg podsjetiti, kako je i njezinom mužu vrlo dobro. Naime, samozatajni Niko Dalić godinama je član uprave INE. S ovog vrlo poželjnog mjesta nisu ga maknule ni smjene vlasti. Naime, Martina Dalić se u visoku politiku vratila krajem 2010. godine kada je Vladi Jadranke Kosor preuzela Ministarstvo financija kojim je do tada ravnao Ivan Šuke. Na toj dužnosti zadržala se do 2011. godine, taman kada njezin suprug postaje član Uprave Ine iako je do tada bio geolog na nižim funkcijama u Naftaplinu. Plaća mu iznosi nekoliko desetaka tisuća kuna, a tome treba pribrojiti izdašne bonuse i ostale pogodnosti. S te pozicije nije otišao čak ni onda kada su mnogi drugi odletjeli upravo po političkom ključu.

I tako dok joj je muž očigledno vječni član uprave INA-e, Martina Dalić bi mogla pustiti korijenje na čelu uprave Podravke.

Prema pisanju Nacionala, njihov rad Hrvatska cijeni oko 200 tisuća kuna mjesečno koliko zarađuju supružnici Dalić. Osim toga, glavni urednik je napisao na Facebooku kako je Martina Dalić svojedobno agresivno tražila da se njenog supruga izvadi iz nezgodne situacije. S obzirom na napisano, možemo očekivati priču o još jednoj aferi Martine Dalić.

Ovako prepričava susret bivšeg čelnika Hanfe s tadašnjom ministricom financija Martinom Dalić.









“”…Što mi j… muža, imaš tamo te Mađare pa se s njima j…, pusti mi muža na miru. Izvoli maknuti njegovu izjavu iz zapisnika kojeg ste napravili“. Tako se tadašnjem čeliku Hanfe u uredu ministra gospodarstva obratila tadašnja ministrica financija Martina Dalić, kada je doznala da je Hanfa temeljito istražila ponašanje MOL-a u Ini… Napisao je to tadašnji šef Hanfe opisujući svojedobno kako je Martina Dalić agresivno na njega nasrnula da ukloni njenog supruga iz neugodne situacije…”, piše Jelinić na Facebooku.