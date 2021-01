BOŽO PETROV REZOLUTAN: ‘Koga imamo na vlasti? HDZ i SDP. Ta mi se politika gadi’! Osvrnuo se i na Milanovićeve izjave

Autor: I.Br.

Mostov Božo Petrov u Newsroomu N1 televizije komentirao je inicijativu rješavanja pitanja pozdrava ‘Za dom spremni’ i pojave HOS-ovaca na obljetnicama u predizbornom periodu.

Komentirao je nedavnu ispriku Zvonimira Troskota.

“Troskot nije zaslužio napade, stavlja mu se u usta da komentira incident. Je li incident ako se netko pojavi u protokolu, a prethodno je predsjednik sam potpisao protokol, a on se, kao, pokupi iz protokola? To nije incident, to je dogovor da se tako napravi”, rekao je Božo Petrov.

“Kada gledam Milanovića kako govori o moralnim idiotima iz Njemačke – to je njegov rječnik – zamolio bih njega i HDZ da ne prave nas ni moralnim ni političkim idiotima”, rekao je pa nadodao da svaki put prije nekih izbora dobivamo iste teme, pa je tako ovog puta na tapetu tema HOS-a i pozdrava ‘Za dom spremni’.

“Sada se kaže da će se ovaj problem riješiti. Neće. Njima nije cilj zatvoriti poglavlja. Oni su imali 25 godina za rješavanje, no njima odgovara nerješavanje problema i pitanja, a prije izbora će ih otvoriti. Danas u Saboru imamo najvažniji dokument za Hrvatsku u idućih 10 godina, a pričamo o temi o kojoj se priča 25 godina, a koji mogu i ne žele riješiti. A taj je ključni dokument katastrofalan, ali skupo plaćen”, rekao je.









Da HDZ i SDP žele, mogli su to riješiti u zadnjih godinu dana, dodao je.

“Oni su to krenuli rješavati četiri mjeseca prije izbora. Zanimljivo. Predlažem im da riješe neke stvari da se ne bi više ponavljale, ali dan nakon lokalnih izbora. Sve nas u Hrvatskoj prave političkim idiotima. Izbace ovakve zapaljive teme, jednu za drugom, do lokalnih izbora. Rezultat je takav da za vrijeme izbora ne znaju za koga treba glasati, koje su teme važne za njihov kraj i na nacionalnoj razini. Kome to odgovara? HDZ-u i SDP-u. Koga imamo na vlasti? HDZ i SDP. Ta mi se politika gadi.

Kada netko govori politički, moralni idiot, molim ga da to ne koristi, da bude bar toliko pošten. Ako ćemo već o moralnim idiotima, u koju kategoriju trebaju spadati ljudi u Hrvatskoj kada predsjednik Vlade i države aboliraju ljude koji su možda krali u poslijeratnoj obnovi govoreći da se to ne treba istraživati, jer toga nije bilo puno? Što to znači, da možemo krasti malo – a ne puno?









Zoran Milanović mi kaže da se ne trebam baviti poslijeratnim kokošarenjem? Bavit ću se apsolutno svakim kriminalom, korupcijom, krađom – pa bila to i jedna kuća, jer moju državu nitko neće pljačkati. Ako je njemu to kokošarenje, predlažem mu da ode u neku egzotičnu zemlju gdje se tako definira, gdje se 10-15 posto može krasti, a preko ne možeš. U uređenim, stabilnim zemljama ne možeš krasti, bila to jedna kuća ili njih 100″, rekao je Božo Petrov.