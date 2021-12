BOŽINOVIĆA ISPROVOCIRALO JEDNO PITANJE, BEROŠ OBJAVIO: Imamo osam potvrđenih slučajeva omikrona u Hrvatskoj

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dao je izjavu nakon sjednice Vlade.

Komentirao je prosvjed protiv covid mjera, koji se od jutra održava na Markovom trgu. Kaže, ne zna je li prosvjed prijavljen policiji.

“Naše stajalište je da prosvjed oko strogih epidemioloških mjera nema nekog smisla jer od prvog lockdowna imamo balansirane i manje restriktivne mjere. Svatko ima pravo iskazati nezadovoljstvo, policija je tu da osigura javni red i mir”.

Dosta je vremena prošlo, je li uspio proučiti presude EU suda za ljudska prava o slučaju smrti male Madine.

“Naši timovi su nakon sjednice Vijeća za unutarnje poslove, gdje smo dobili zeleno svijetlo po prvi puta na polit razini da smo spremni za Schengen, rekao sam da pravni stručnjaci i vanjski stručnjaci će dobro proći kroz taj tekst”, rekao je Božinović. Novinari su bili ustrajni u pitanjima oko tog slučaja, a na kraju su čak isprovocirali ministra Božinovića koji je ponovio da pravnici i dalje rade na analizi tekstova presude.

Je li vam žao zbog smrti šestogodišnjeg djeteta, pitao ga je novinar N1.

“Jako je provokativno i ružno što ste sada rekli”, rekao je Božinović. Nije htio komentirati uhićenje kutinskog gradonačelnika, donedavnog člana HDZ-a. “Ne mogu komentirati akcije policije koje su u tijeku”, rekao je Božinović.

Beroš o epidemiji

Zatim je izjavu dao ministar zdravstva Vili Beroš. “Imamo 4671 slučaj novozaraženih, to je manji pad broja novozaraženih od prije tjedan dana, nešto veći pad u odnosu na prije 2 tjedna, 18,2 posto. Ne možemo reći je li to posljedica hladnijeg vremena ili više druženja, no imamo osam potvrđenih slučajeva zaraze omikron varijantom, 4 u Zagrebu i 4 u Splitu”, rekao je Beroš.









O antitijelima i booster dozi

Ministar zdravstva je objasnio i konfuziju oko njegove izjave o količini antitijela i toga da se nije cijepio booster dozom.

“Odredio sam titar antitijela da doprinesem spoznajama, okolnosti se mijenjaju, dva tjedna svjedočimo priči o omikronu. Stav struke se mijenja iz dana u dan. U Velikoj Britaniji su zbog bržeg širenja virusa, misle da je 44 posto zaraze u Londonu zaraza omikronom, pozvali pučanstvo na docjepljeivanje jer su preliminarni nalazi pokazali da dvije doze možda nisu dostatne za novu varijantu. Moje isprika ako sam doprinio konfuziji, želim poslati jasnu poruku, svima se preporuča treća doza, bez obzira na razinu antitijela. Vjerujem da ću u petak primiti docijepnu dozu koja bi mi trebala omogućiti dodatnu zaštitu”.

Mjere za blagdane, brine li da bismo od Nove godine mogli ući u peti val?

“Nisam epidemiolog, ali s obzirom na ovo u Velikoj Britaniji i širenje omikrona koji je zarazniji o delte, ja to tako ne sagledavam. Svaki dan gledamo osnovne epidemiološke elemente, sretan sam da nemamo više detektiranih slučajeva omikrona, no bilo koja nova varijanta prenosi se na isti način, kapljičnim prijenosom. Epidemiološke mjere su bitne kao i docjepljeivanje. Mislim da iz dana u dan moramo procjenjivati situaciju, u ovom trenutku imamo ljeto u južnoj Africi, gdje su zaraženi uglavnom mlađi, pitanje je što će se dogoditi kada ta varijanta dođe ovdje gdje je zima. Moramo biti jako oprezni i imati mogućnost promptne reakcije. Ne znam što će se dogoditi, ali znam da moramo biti jako, jako, jako oprezni”, rekao je Beroš.