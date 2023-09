Božinović zbog migranata održao lekciju novinarima: ‘Ne možete vi to meni zabraniti!’

Autor: Dnevno.hr

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović boravi danas u Karlovcu gdje se sastao s predstavnicima policije i jedinica lokalne samouprave. Tema sastanka su migrantska kretanja na području te županije.

Važna tema je i osnivanje prihvatnog centra za migrante u nekadašnjoj vojarni u Dugom Dolu u općini Krnjak.

“U posljednje vrijeme je bilo nekoliko velikih havarija, u kojima su se utopile stotine migranata, no SAD uz EU tu želi puno ljudi iz svijeta živjeti. To privlači sve više ljudi iz Afrike, Azije, Južne Amerike, a kroz tu globalnu sliku, pa onda u EU aspektu, dolazimo do Karlovačke županije .S obzirom da smo u Schengenu, razmišljamo kako rasteretiti policijske postaje, kako bi jačali percepciju sigurnosti prema kojoj je Hrvatska zemlja jedna od država pod najvećim pritiskom, a održava visoku razinu sigurnosti za svoje građane. To nije palo s neba, oslanjamo se najviše na graničnu policiju, no tu su i ostale grane policije. Naši odgovori su vrlo brzi, iako se ponekad možda tako i ne čini. Ako pratite strane medije, vidjet ćete da Hrvatska ima učinkovit sustav”, kazao je Božinović.





‘Ove godine su rezultati korektni’

“Ovo neće prestati samo od sebe, u ovom trenutku su milijuni ljudi u pokretu i svi oni žele doći u Europu. Odgovor na to može biti samo europski. Kao što vidite, i sastanci europskog vijeća u zadnjih nekoliko sastanaka, nema sastanka na kojem se ne razgovara o pitanju migracija. To je pitanje višeslojno, sve treba pomiriti. Meni je zadovoljstvo što turistička sezona u smislu sigurnosti protječe korektno”, rekao je ministar.

Govoreći o sigurnosti u Hrvatskoj, Božinović je kazao:

“Ove godine su rezultati korektni, bolji nego prošlogodišnji. Zadovoljan sam sa današnjim sastankom, postignut je visok stupanj rješavanja problema, svi podaci kad govorimo o migrantskoj populaciji su dobri, jer prekršaja i kaznenih djela ima vrlo malo. Ono što želimo je da cijela ova situacija ne utječe na naše živote toliko, zato smo se dogovorili da djelujemo zajedno. Što se tiče nacionalne razine, mi smo itekako na raspolaganju.

Imamo specifičnu situaciju, ako ju izmaknemo iz gradova i županija, mislimo da će to naši građani odmah osjetiti, ali nam je u interesu da tražimo rješenja koja će naši građani valorizirati, to i radimo”, kazao je.









Rekli ministru da skrati

Novinari su zamolili ministra i da konkretizira stvari, da ne ide toliko općenito i naširoko, na što im je on rekao:

“Ja sam svjestan toga, ali mislim da se nekad toliko fokusiramo na pojedinačne stvari da izgubimo općenito. Kao što ja vama ne mogu uređivati novine, vi meni ne možete određivati kontekst. Mi ne možemo reći da će pitanje migracija nestati, ako postoje milijuni ljudi koji se kreću prema Europi. Da ne bi netko rekao da izmišljamo probleme. Mi smo rekli da ćemo iznaći rješenje na lokaciji Krnjak, a to bismo mogli riješiti u nekoliko mjeseci.

Registracije će biti u obujmu u kojem budu, a bit će na toj lokaciji, iznad Krnjaka. Uvijek apliciramo na EU sredstva, to je državno vlasništvo, taj projekt ćemo raditi tako da imamo rješenja koja možemo anticipirati kroz vrijeme.









Ovo je svrha i namjena ne samo za obranu, tu već postoje objekti, sve skupa ih je 55. Sve je zaraslo, ali ima izgrađenih objekata koji se uz preinake mogu staviti u funkciju.