Božinović zataškao aferu svoje najdraže suradnice, peglačice kartica: ‘Stopirajte istragu’

Autor: Jasenka Kovač

Ministarstvo unutarnjih poslova i Ravnateljstvo policije već neko vrijeme uspješno zataškavaju golemu aferu u koju su, prema riječima naših sugovornika, uključeni gotovo svi njihovi čelni ljudi.

Više neovisnih izvora potvrdilo nam je ono što se već dulje spominje po hodnicima MUP-a – državna tajnica Terezija Gras nekoliko je puta koristila službenu MUP-ovu karticu za privatne potrebe. Kada su poveći troškovi iz financijskog sektora MUP-a prijavljeni kriminalističkoj policiji, kolegij Ravnateljstva policije odlučio je da se krene u postupak protiv državne tajnice Gras. Ona je, potvrđuju nam neovisni izvori, pozvana na ispitivanje zbog neopravdanih troškova.





No, kada su informacije o tome došle do ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, on je, uvjeravaju nas sugovornici iz MUP-a, naložio šefu kriminalističke policije Antoniju Gerovcu da se od procesuiranja Terezije Gras odustane. Državna tajnica je, navodno, samo dobila nalog da podmiri privatne troškove koje je napravila službenom MUP-ovom karticom. Nakon toga afera je zataškana. Je li Terezija Gras vratila državni novac, nije nam potvrđeno.

Unatoč ovom golemom skandalu koji prožima cijeli sustav unutarnjih poslova, kao i policiju, Davor Božinović i dalje je ministar u Vladi Andreja Plenkovića i jedan od premijerovih najpouzdanijih suradnika, dok Antonio Gerovac i dalje vodi kriminalističku policiju, najvažniji sektor u Ravnateljstvu policije kojem je na čelu Nikola Milina.

Sasvim slučajno

Baš ovih dana sva trojica su pokušala opravdati postupanje svojih kolega u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj, uvjeravajući javnost kako nije bilo nikakvog pokušaja zataškavanja u slučaju ubojstva studentice. Nju je ustrijelio policijski službenik, a PU osječko-baranjska najprije ga je prijavila za dovođenje u opasnost života i imovine. To je višestruko blaže kazneno djelo od ubojstva za koje je kasnije protiv njega Državno odvjetništvo otvorilo istragu. Bilo kako bilo, osječki slučaj samo je dodatno poljuljao povjerenje u MUP i policiju, tim više ako se zna za to kako se Terezija Gras izvukla.

Naši izvori prisjećaju se da se sumnjivo peglanje kartice državne tajnice dogodilo još negdje početkom 2020. godine. Čim se pročulo da se afera probila izvan zidova MUP-a, iznutra se počela širiti priča da je Terezija Gras sasvim slučajno uzela MUP-ovu karticu i provukla je za privatni trošak. Kako je moguće da je to učinila više puta, nije objašnjeno. Nakon toga, kada se sve počelo malo stišavati, naveliko se uvjeravalo da Terezija Gras uopće nije imala službenu karticu na raspolaganju. To je teško povjerovati ako se zna koliku je ulogu imala tijekom pregovora o ulasku Hrvatske u schengenski prostor, koliko je na tome radila te koliko je putovala. Još krajem 2019. Gras se nametnula kao ključna sugovornica o proširenju Schengena, kao i o obvezama što ih je Hrvatska morala ispuniti za članstvo u toj europskoj integraciji.

Zdušno je objašnjavala kako je i prije ulaska u Schengen Hrvatska činila sve što jedna punopravna zemlja članica schengenskog prostora treba raditi na granici. “Provodimo zakon o schengenskim granicama, ali se istodobno pridržavamo i svih drugih obveza koje smo kao članica EU-a preuzeli. Ponajprije mislim na poštovanje ljudskih prava”, naglašavala je u javnim istupima.

Golema zaštita

Zbog posla je i putovala diljem EU-a pa si je, tvrde nam izvori iz MUP-a, na jednome od službenih putovanja službenom karticom kupila torbicu. Riječ je bila o komadu vrijednom oko dvije tisuće eura, što je u analizi službenih troškova odmah upalo u oči. MUP-ovim financijašima nije palo na pamet zažmiriti na taj trošak, tim više što, potvrđeno nam je također iz više neovisnih izvora, nije bio jedini. Drugim riječima, Terezija Gras više je puta “popeglala” MUP-ovu službenu karticu u privatne svrhe.

Ipak, za razliku od mnogih drugih dužnosnika koji su završili na sudu zbog iste stvari, ona se uspjela izvući. Kao prva suradnica ministra Božinovića ona ima, objašnjavaju nam sugovornici, njegovu golemu zaštitu. Zato je i Gerovac, koji slovi kao izuzetno uspješan i pošten visokopozicionirani kriminalist, na kraju popustio, a ušutjela je i većina njegovih suradnika. Neki ipak nisu ostali nijemi na pogodovanje koje je potreslo vrh MUP-a, ali i kriminalističke policije.









“Ranije su dužnosnici za identične poteze završavali pod optužbama”, podsjećaju nas ljudi iz policijsko-pravosudnog sektora.

Prisjetimo se samo zagrebačkog župana Stjepana Kožića protiv kojeg je nedavno potvrđena optužnica jer je iz budžeta Županije početkom 2020. plaćen njegov privatni trošak. Prema optužnici, Kožić je kao župan Zagrebačke županije, koristeći autoritet svog položaja, zatražio od pročelnice Ureda župana da na račun troška reprezentacije Županije organizira i plati dostavu hrane i pića u jednu zagrebačku bolnicu. USKOK navodi da je na taj način počastio medicinsko osoblje u povodu svog izlaska iz te bolnice. Trošak je iznosio nešto više od 5.000 kuna.

Naknadno je Kožić pokušao i prevariti istražitelje, falsificirajući dokumentaciju o spornom čašćenju.

Među poznatim slučajevima peglanja kartica je i onaj bivšeg ministra Marka Pavića, koji je oko sedam tisuća kuna potrošio na parfeme i vina za dužnosnike EU-a. Na kraju je protokolarne poklone platio iz svog džepa, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo ga je s pet tisuća kuna novčane kazne. Zanimljivo je da ni Pavić, dakle još jedan dužnosnik iz HDZ-a uhvaćen u plaćanju privatnih troškova službenim novcem, nije kazneno odgovarao iako se za njegov slučaj doznalo u javnosti.

Sreće s peglanjem službene kartice nije imala Marina Lovrić Merzel, bivša SDP-ova sisačko-moslavačka županica. Ona je službeni novac trošila na rođendane i svadbu. Lani je Merzel, nakon maratonskog suđenja, nepravomoćno kažnjena sa sedam godina zatvora. Presudu joj je izreklo vijeće Županijskog suda u Zagrebu koje je zaključilo da su dokazane optužbe o višegodišnjoj korupciji kojom je Sisačko-moslavačkoj županiji nanesena milijunska financijska šteta. Zanimljivo je da je uz Željka Žužića, poduzetnika koji je priznao da je županici dao 100 tisuća eura mita, jedan od ključnih iskaza nezakonite prodaje udjela u tvrtki Ceste Sisak bio onaj Kreše Peteka, vlasnika Elektrocentra Petek. Inače, Petek je optužen i u korupcijskoj aferi JANAF.









Peglanje kartice

Za mito od 100 tisuća eura Marina Lovrić Merzel kupila je, prema nepravomoćnoj presudi, stan u Zadru i, kako je utvrdio sud, upisala ga na ime nećaka. O tome je posebno svjedočio Pero Kapular, koji joj je prodao nekretninu. Prisjetio se kako mu je bivša županica rekla da “nitko ne smije znati za ovo”, te da se, ako netko dozna, “mogu iseliti iz Hrvatske”. “Rekla mi je da je ona moćna političarka, a ja sam joj uzvratio da me nije briga za koga je stan”, svjedočio je Kapular.

Nekoć moćan bio je i HNS-ov zamjenik, a potom i ministar kulture Berislav Šipuš. On je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog podizanja novca službenom karticom i plaćanja privatnih računa državnim novcem. Navodno se okoristio za ukupno 64 tisuće kuna.

S gotovo istim optužbama suočila se i njegova prethodnica Andrea Zlatar Violić. USKOK tvrdi da je od ožujka 2013. do ožujka 2015. plaćala privatne troškove i podizala gotovinu s Visa i Diners kartica Ministarstva kulture. Ukupno je u tom periodu napravila oko 250 tisuća kuna troškova, no dio novca, nešto više od 150 tisuća, u međuvremenu je vratila. Zato joj se sada sudi zbog 99.500 kuna što ih je zadržala te za 90 tisuća kuna oštetila državni proračun. Dakle, iako je dio novca vratila, optužnicu nije izbjegla.

Među onima koji su trošili proračunski novac je i bivši načelnik Škabrnje Nediljko Bubnjar, koji je optužen za peglanje općinskih kartica na restorane, obuću i odjeću. Inače, pojedini dužnosnici smiju počastiti poslovne partnere, a osim ministara, prema odluci Vlade to su premijer, potpredsjednici, zamjenici ministara, glavni tajnik, predstojnik Ureda premijera i državnog ureda.

Službeni Touareg

Pitali smo MUP je li Terezija Gras podmirila cijeli iznos koji je potrošila na službenoj kartici. Naime, zanimljivo je da, prema imovinskoj kartici, Terezija Gras trenutno ima neto plaću od 2139,82 eura. Osim toga, u imovinskoj kartici navela je i poveći kredit što ga je podigla 2020. godine. Riječ je o kreditu u iznosu od 125 tisuća eura, za koji mjesečno izdvaja gotovo polovicu plaće, točnije 1070,97 eura.

Naši sugovornici iz MUP-a uvjeravaju nas da je u vrijeme kada je razotkrivena kupnja torbice i još neki privatni troškovi na kartici, Terezija Gras na svom privatnom bankovnom računu imala oko četiri tisuće kuna. Iz toga proizlazi da u kratkom roku uopće nije mogla vratiti novac MUP-u, ako je samo torbica stajala oko dvije tisuće eura, odnosno petnaestak tisuća kuna. Doduše, u to je vrijeme gospođa Gras na raspolaganju imala i službeni automobil, i to VW Touareg, na kakav, objašnjavaju nam sugovornici iz MUP-a, po svojoj poziciji nije imala pravo. Ipak, uz službeno vozilo nije imala trošak prijevoza.

Oni koji su pokušali obraniti cijeli ovaj slučaj, odnosno Božinovića i njegove najbliže suradnike, išli su čak tako daleko da su tvrdili da Terezija Gras nikada na raspolaganju nije imala službenu MUP-ovu karticu. Isticali su njezine ogromne napore tijekom ulaska Hrvatske u Schengen, veliki trud i zalaganje.

“U MUP-u takvi vrijedni ljudi nailaze na otpor i podmetanja. Ona je jedna od najboljih rukovoditelja”, govore nam djelatnici MUP-a koji su evidentno u dobrim odnosima s Terezijom Gras.