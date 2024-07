Božinović se oglasio u vezi masakra u Daruvaru: ‘Radi se o pripadniku HV-a, policije’

Autor: I.G.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obratio se medijima nakon što se jutros u Daruvaru dogodio stravičan zločin. Podsjetimo, muškarac koji je identificiran kao bivši pripadnik Vojne policije upao je u dom za starije i nemoćne i ubio šestero ljudi i šestero teško ozlijedio.

Božinović je na početku izrazio zgroženost činom koji se dogodio. Rekao je da se radi o jednom od većih zločina koje uopće pamtimo.

“Istraga i očevid još uvijek traju, a njima rukovodi zamjenica državnog odvjetnika, na mjestu nesreće bio je i Glavni državni odvjetnik, glavni ravnatelj policije također je cijeli dan ovdje. bili su ministri Beroš i Piletić što se tiče samih činjenica ja mogu od onoga što je novo osim što još traje očevid traje i pretraga doma osumnjičenika”, rekao je Božinović.

‘Radi se o pripadniku HV-a’

Dodao je da je osumnjičeni sukladno zakonu prisutan na tom pretresu. Božinović je pohvalio reakciju policije koja je ubojicu vrlo brzo uhitila, odmah po dojavi. “Mogu samo reći da se radi o umirovljeniku koji je mirovinu stekao u Ministarstvu obrane”, rekao je Božinović.

Na pitanje novinara kako se dogodi da od osobe nagrađivane u Domovinskom radu se dođe do masovnog ubojice rekao je da on to ne bi povezivao jer su brojni bili u Domovinskom ratu.









“Radi se o pripadniku HV-a, policije, nikome nije u interesu da javnosti šaljemo takvu sliku kakvu sugerira vaše pitanje”, rekao je Božinović. Dodao je da ne zna da je nagrađivan u Domovinskom ratu.

U ovom trenutku se vodi pretraga doma osumnjičenoga, mislim da tu nema odvjetnika jer nije zakonski ni nužan, ali što se tiče ispitivanja bit će prisutan i odvjetnik. ne znam hoće li to biti po službenoj dužnosti ili će ga osumnjičeni sam angažirati, rekao je Božinović.