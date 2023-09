Božinović o migrantima: ‘A što bi vi, vojsku na granice pa da pucaju?’, stiglo upozorenje: ‘Mi smo kolonija, pregazit će nas’

Cijela Europa suočena je s velikim migracijskim pritiskom jer milijuni ljudi iz Afrike i Bliskog istoka svoju budućnost vide na europskom kontinentu. Jučer je odjeknula vijest da je na talijanski otok Lamepdusa stigao iznimno velik broj ilegalnih migranata, otprilike njih 6800 u samo 36 sati.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović početkom rujna je dao poprilično alarmantan podatak, rekavši da je u jednoj noći spriječen ulazak oko 600 migranta u Hrvatsku.

"Upali su u dvorište i sjede ležerno, ti nemaš mira živjeti u svojoj kući, a kamoli izaći po kasnim satima negdje vani prošetati", svjedočili su stanovnici Slunja.





“Upali su u dvorište i sjede ležerno, ti nemaš mira živjeti u svojoj kući, a kamoli izaći po kasnim satima negdje vani prošetati”, svjedočili su stanovnici Slunja.

Pritisak migranata na Slunj počeo je početkom godine, a nakon što se prema njima promijenila politika u postupanju, intenzivirao se u travnju kada su došli topliji dani. Nakon što su pritužbe Slunjana izašle u javni prostor, migranti su najednom 'nestali'. Policija ih je navodno odvozila na mjesto dvadesetak minuta od Slunja gdje je izgrađen privremeni prihvatni centar.









Božinović: Hrvatska policija jamči sigurnost

Božinović umiruje uznemirene građane i čelnike županija i općina.

“Naša poruka građanima Slunja je da je hrvatska policija tu, jamči sigurnost koja ni ju jednom trenu nije bila narušena. Svjesni samo da postoji zabrinutost što povećan broj ljudi s drugih dijelova svijeta dolazi na područje ovog grada, no radi se o globalnom fenomenu. Pogrešno je pojednostavljivati migracije, svatko ima mišljenje kako bi to riješio, ali mi najbolje znamo koliko je to složena problematika. Govorimo o ljudima koji su u nevolji, sam pogled na šikaru oko Korane nas upućuje da nitko tamo ne bi išao, a da nije neka potreba i da ne bježi od nečega što je još gore”, rekao je Božinović novinarima u Slunju, gdje je došao smirivati duhove.

Obrušio se na kritičare: Politiziraju pitanje ilegalnih migracija

Zatim je pojasnio izgradnju prihvatnog Centra na lokaciji nekadašnjeg vojnog kompleksa u Dugom Dolu na razmeđi općina Krnjak i Barilović.

“To je ideja, procedura koja se mora poštovati sukladno europskom zakonodavstvu. Svi ilegalni migranti koji se tu zateknu, moraju se registrirati, što iziskuje vrijeme i prostor. U proceduri se moraju uzeti i otisci. Hrvatska poštuje sve propise, ako ovdje imate stotinjak ljudi koji čekaju u ovom parkiću da bi došli na red, stvori se jedna vrsta percepcije. Riješit ćemo to tako da ćemo taj centar za registraciju izmjestiti, odnosno imati u Dugom Dolu iznad Krnjaka pa će biti manje grupiranja u centru općina”, rekao je pa uputio kritiku svima onima koji politiziraju ovu migrantsku krizu.

“Stvara se vrsta percepcije koju razni akteri predstavljaju iz svoje političke koristi. Kada govorimo o graničnoj policiji, imamo jednu od najefikasnijih u Europi”, tvrdi Božinović.

‘A što bi radila vojska na granicama?’

Pojašnjava i to da migranti imaju slobodu kretanja unutar RH ako su podnijeli zahtjev za azil, no uvjeren je da Hrvatska nije njihova željena destinacija jer kaže da velika većina onih koji podnesu zahtjev za azil odu iz Hrvatske.

“A što bi vi? Stavljali vojsku na granice? Što bi ta vojska radila, valjda pucala?”, upitao je Božinović kritičare kojima poručuje da “nećemo postati nikakav hot-spot, već ćemo kontrolirati cijeli proces”.

Kalinić: Hrvatska će biti pregažena

S njim se donekle slaže bivši pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba, Pavle Kalinić, koji također smatra da se migranti nemaju namjeru zadržavati kod nas, barem u većem dijelu.

“No, mislim da je najveći problem što je ovo sustavna politika. Mi smo kolonija, situacija je da će Hrvatska biti pregažena. Mi to ne možemo zaustaviti, namjerno se slijevaju prema Europi. Većina ih pokušava doći do Njemačke ili Švedske, no jedan dio ostaje”, rekao nam je Kalinić.

Smatra, za Hrvatsku ostanak migranata znači da je to određen broj radne snage koja nam nedostaje.

“Imamo masovno iseljavanje pa naši ljudi popunjavaju radna mjesta u Njemačkoj ili Italiji, a nama dolaze niže obrazovani doseljenici iz Indije, Bangladeša… Naša policija je devastirana i ne može nam osigurati sigurnost jer nije kadrovski ekipirana na zadovoljavajući način i jer napredovanja više manje funkcioniraju po stranačkoj i obiteljskoj liniji”, oštar je Kalinić koji smatra da je migrantska kriza upravo jedan od razloga zašto je Velika Britanija napustila EU.