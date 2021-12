BOŽINOVIĆ NAKON VLADE: Ako porast broja zaraženih nema veze s blagdanima, onda vjerojatno ima s omikronom

Ravnatelj nacionalnog Stožera civilne zaštite Davor Božinović u vladi je održao konferenciju za medije o situaciji s epidemijom i omikron soju koronavirusa.

“U utorak sam najavio da cijeli niz zemalja, s obzirom na veliku stopu zaraznosti omikrona, sve više razmišlja kako održati gospodarstvo i zdravlje, zato su krenuli u skraćivanja dana izolacije. Oko omikrona je još više pitanja nego odgovora, širi se četiri puta brže, no čini se da su kliničke slike blaže, rjeđe se spušta na pluća nego što je bilo s deltom, no to treba pričekati da dobijemo znanstvenu potvrdu. Moramo funkcionirati u međuvremenu, zato i donosimo mjere koje moraju uključiti sve o čemu sam govorio”, rekao je.

Dodaje, na Novu godinu ostaje radno vrijeme ugostitelja dva sata dulje, a mjere se vjerojatno neće mijenjati do idućeg tjedna.

“Naši epidemiolozi prate sve što se dnevno objavljuje da bi Vlade mogle donositi optimalne odluke”.

Je li porast broja zaraženih posljedica blagdanskih okupljanja?

“Imate dvije škole mišljenja, cijeli niz epidemiologa smatra da je prerano da bi ovi brojevi bili posljedica Badnjaka, neki misle da jest. To se točno ne može dokazati. Ako nema veze s blagdanima, onda vjerojatno ima s omikronom”, rekao je Božinović.

Nova godina na trgovima, negdje će se pregledavati covid potvrde, negdje ih se poziva na slobodan doček. Idu li kontrole?

“Okupljanja bez kontrole nisu dobra, riskantna su, to ne podržavamo. Kaže, županijskim zavodima su dali da daju epidemiološki okvir, što se tiče onoga što će se eventualno dogoditi, vidjet ćemo izvješća kontrolnih službi. Bit će određene kontrole, no ima toliko objekata, a tako malo ljudi u inspekcijskim službama tako da je to sve nemoguće pokriti. Očekujemo da je većina građana racionalna i da neće ići tamo gdje procjene da ima rizika”, rekao je Božinović.

“Moramo voditi računa o puno aspekata, a kada govorimo o omikoronu koji nas neće zaobići, tu se radi o valu širenja virusa koji nisu usporediv s onim prije”, zaključuje.