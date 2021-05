BOŽINOVIĆ: ‘Moguće popuštanje epidemioloških mjera tek od 1. lipnja, zasad se još ne možemo opustiti’

Autor: S.P.

Na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera bilo je riječi o popuštanju epidemioloških mjera.

“Stožer je donio odluku o produženju mjera koje vrijede na nacionalnoj razini. Iako već gotovo mjesec dana bilježimo pozitivan trend, nije još došlo vrijeme za ublažavanje mjera jer se još ne možemo opustiti. Jedina promjena je u odluci o privremenoj zabrani ograničavanja prelaska granice gdje se izuzeće od obveze PCR-a ili karantene za preboljele produžava na 6. mjeseci od cijepljenja. Zagrebački stožer tražio je produljenje mjera koje su na snazi, i to do 31. svibnja”, rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Dodao je kako do određenog popuštanja može doći od 1. lipnja.

Osvrnuo se i na predstojeći pilot-projekt simulacije svadbe.

“Za razliku od prvog projekta, ovdje će biti i osobe koje su preboljele covid i one koje imaju test ne stariji od 48 sati. Svi će biti testirani PCR testom nakon tjedan dana. Bit će još nekih događaja. Danas su nam se javili organizatori nekog kongresa gdje ćemo pratiti kako organizirati događaje s većim brojem sudionika pod uvjetom da je okruženje sigurno. Na početku turističke sezone smo, naša incidencija je još visoka. Ono što moramo postići je da brojevi i dalje padaju da se o Hrvatskoj ne bi govorilo kao o destinaciji s visokom incidencijom. Tad bi vlade zemalja odakle dolaze turisti mogu uvoditi ograničenja. Što god radili, usmjereno je na zaštitu gostiju, ali ne smijemo u drugi plan staviti činjenicu da brojke moraju biti niže”, istaknuo je.

Na pitanje zar nije Zagrebački stožer zatražio otvaranje kafića u zatvorenom odgovorio je kako je upravo on “potpisao odluku u kojoj stoji ovo što je rekao, a to je produljenje nužnih epidemioloških mjera”.

O dolasku glasača na izbore

S obzirom na to da su u nedjelju lokalni izbori, postavlja se pitanje kako će glasači doći do izbornih mjesta. Neki od njih dolaze iz drugih zemalja.

Božinović je rekao kako “ranije to nije bio neodgodiv razlog jer nije bilo izbora”.









“Ali ne radi se ni o čemu novom. Ta mogućnost da se u roku od 12 sati uđe u Hrvatsku i napusti teritorij, ako postoje neodgodivi razlozi, mi smatramo da je ostvarivanje biračkog prava kao temelja demokracije neodgodiv razlog. On nije bio taksativno naveden, ali policija je sama prosuđivala može li se podvesti pod tu kategoriju. Ta mogućnost nije nova, ona već postoji kad se govori o prelasku granice”, naglasio je ministar unutarnjih poslova.

Što se tiče izbornih stožera i okupljanja odgovrio je kako se u “okupljanjima ništa nije promijenilo”.

“Ako će netko nešto raditi, to nije okupljanje nego ljudi rade svoj posao. U Hrvatskoj nema policijskog sata da ljudi u 22 sata moraju ići doma. A ugostiteljski objekt se treba zatvoriti u 22 sata, drugu odluku nismo donijeli”, naglasio je.

Na konferenciji za novinare komentirala se i najava dolaska glasača autobusima na glasanje. “Kretanje ljudi povećava šansu za prijenos bolesti s jednog kraja zemlje na drugi. Što se tiče ulaska iz susjednih zemalja, ne vidim da bitno povećava rizik s obzirom da imaju bolju epidemiološku situaciju nego mi, da budemo iskreni. Manja je šansa netko iz susjedne zemlje donese infekciju, nego susjed ako se neće pridržavati mjera na biračkim mjestima”, rekao je epidemiolog Bernard Kaić.









Što je digitalna zelena potvrda

“Ne samo u Hrvatskoj i u drugim zemljama se održavaju različiti probni događaji gdje se testira mogućnost okupljanja većeg broja ljudi”, rekao je Božinović.

Naglasio je kako se govori o stotinama i tisućama ljudi koji su zaštićeni.

“Činjenica je da se veća okupljanja neće moći organizirati ako ne bude epidemiološki prihvatljivo u smislu da se smanji rizik do minumuma. Važno je da se staro normalno čim prije vrati. Ako možemo koristiti ne samo PCR testove, nego i brze antigenske i ako ćemo imati sve veći broj cijepljenih, onda to radimo zbog zdravlja i da se vratimo normalnom načinu života. Zato se rade testovi i projekti. Svima je u interesu da se vrati optimizam. Kad to vežemo uz digitalu zelenu potvrdu, ona će vrijediti u EU s namjerom da se ljudi kreću slobodnije, da brže prelaze granice jer sad su rigorozne kontrole. Uložili smo veliko znanje kako bismo prvi prošli taj test na razini EU. Bitno je da ta potvrda ima sve elemente bitne za jamčenje da je neka osoba zaštićena i da ne predstavlja opasnost za širenje virusa i onda ćemo idjeti u kojim situacijama, koji događaji… O tome će se svaki dan razgovarati. Jedan alat imamo i možemo ga koristiti. Za neke djelatnosti i događaje ovo je jedina alternativa dosadašnjoj epidemiloškoj poziciji, da se ti događaji zabrane i da im se ne dopusti rad”, zaključio je Božinović.

Kaić je pojasnio što s osobama koje se vode kao vjerojatno preboljele, a nemaju PCR potvrdu.

“Nismo jedini koji imamo vjerojatne slučajeve. Prema definiciji bolesti covid-19 postoje obje varijante i ‘vjerojatni slučajevi’ se tretiraju medicinski i drugačije potpuno jednako kao i potvrđeni. Jučer sam bio na bilateralnom razgovoru sa Slovencima koji isto imaju ‘vjerojatne slučajeve’ jer su slijedili definiciju CDC-a i prihvaćaju potvrdu da je osoba preboljela bez laboratorijske potvrde PCR-a. Mislim da će se dobiti zelena potvrda jer informatičari te podatke mogu povući iz zdravstvenog sustava jer su te osobe s vjerojatnim slučajeva prijavljene. To će biti informatički riješeno”, naglasio je Kaić.