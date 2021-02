BOŽINOVIĆ: ‘Epidemiolozi su spremni stati iza odluka, a to se odnosi i na dio odluke o radu kladionica’

Autor: Sanja Plješa

Od ponedjeljka, 15. veljače stupile su na snagu blaže epidemiološke mjere.

One omogućuju kafićima da poslužuju piće za van, otvorene su teretane i fitness centri, djeca mogu pohađati škole stranih jezika, a otvorene su i kladionice i kockarnice.

Upravo je potonja najava izazvala najviše bure u javnosti, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera objasnio zašto su otvorene kladionice i kockarnice.

“Ovaj proces mjera koji sam nazvao delikatnim podrazumijeva studiozan posao koji oduzima puno vremena i energije onih koji na tome rade. Epidemiolozi su spremni stati iza tih odluka, to se odnosi i na dio odluke o radu kladionica”, rekao je Božinović.

Dodao je kako je "zaključeno da za ta mjesta, kada im se zabrani ugostiteljska djelatnost, epidemiološki rizik nije velik".









“Bili smo u kontaktu sa županijskim stožerima, zatvaranjem tih objekata ministarstvo financija ostaje bez nesrazmjernog dijela koji se podmiruje za fiksne troškove, pa smo tamo odlučili uspostaviti striktan epidemiološki okvir. Znam iz razgovora s članovima Stožera iz dvije županije da njihovi epidemiolozi misle isto, no da je donekle problem reakcija javnosti. Zato postoje svi stožeri koji bi trebali tumačiti odluke javnosti kao što smo mi svakih par dana. Da se to radi, sigurno bi građani diljem Hrvatske prihvatili ono što tumačimo. Svi koji sudjeluju u kreiranju javnog mišljenja moraju voditi računa o tim stvarima jer ništa nije važnije od zdravlja i funkcioniranja institucija, bilo kakav prijepor, može se o tome preventivno razgovarati i uvijek postoji spremnost za tu vrstu razgovora, no volio bih da svi koji su u sustavu odlučivanja na jedan pravilan način tumače sve što je stručno usvojeno mišljenje, bilo da se radi o cjepivima, preporukama za rad u nekim djelatnostima, kako ne bismo došli u situacije u kojima se netko osjeti slobodan da šalje poruke za koje smo davno u prošlom stoljeću mislili da nemaju prava građanstva”, naglasio je Božinović.