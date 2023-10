Božinović: ‘Pada lišće pa se lakše uočava migrante’

Autor: Dnevno.hr

Migrantsku krizu i prve dane privremene suspenzije Schengena komentirao je u nedjelju ministar Davor Božinović. Za početak je rekao kako razumije ljude uz granicu pa je upravo iz tog razloga plan izgradnja centra za registraciju migranata. Na pitanje jesu li popustile kontrole otkad smo ušli u Schengen, ministar tvrdi kako se dogodilo suprotno.

“Ne, dapače, pojačavamo ih. Posljednjih mjesec dana bilježimo pad jer pada lišće pa se lakše uočava migrante. Slovenija ne bi uvela dodatne kontrole da nije motivirana terorističkim napadima u Francuskoj i Belgiji, kao i da Italija to nije uvela njoj. Trend u Europskoj uniji je, od središnje Europe prema jugu, svi imaju ovakve interne kontrole. To je nešto što postoji i predviđeno je Schengenskim zakonom. Kad su bili prije teroristički napadi i covid kriza, uvedene su ovakve kontrole. Ne radi se o situaciju koju Schengen ili iskustvo ne poznaju”, rekao je Božinović gostujući na N1.





A migranata je ove godine više nego lani jer, tvrdi ministar, prošla godina je bila prva prava postcovid godina.

“Drugi razlog zašto je to bilo prošle jest da su još uvijek bili, i danas postoji kao problem, liberalni vizni režimu u Srbiji i BiH, gdje su zrakoplovima ljudi dolazili”, dodaje.

Komentirao je Božinović i činjenicu da Europska unija zapravo nema neku konkretnu migrantsku politiku, no on to ne vidi tako.

Hrvatska neće postati ‘hot spot’

“Kad govorimo o EU, to nije neka institucija koja donosi zakon koji se primjenjuju na države članice. To je konsenzus između 27 država članica, koje imaju 27 vlada. A one se mijenjaju. Imate lijeve i zelene vlade koje su za otvorene granice, imate desne koje su protiv i sve bi silom rješavali, a mi koji smo u sredini, kao ovdje u Hrvatskoj, pokušavamo ostvariti nacionalni interes.

Bez EU ne ide rješavanje ovog problema, što god tko mislimo i uz to moramo čuvati hrvatski interes, a mislim da to jako dobro radimo. Kad slušam rasprave, vidim koliko je neznanja u javnom prostoru. U prihvatilištima imamo 650 ljudi. Ako je nekome problem 650 ljudi, ne znam o čemu govorimo. Rekli smo, i toga se držimo, Hrvatska neće postati ‘hot spot’. To znači da bismo imali kampove i ne mogu nigdje jer su ovdje zapeli. To se neće dogoditi i to jamčimo”, poručio je ministar.









Na pitanje hoće li Hrvatska nešto mijenjati u ponašanju na granici i osjećamo li povećanu opasnost u Hrvatskoj, Božinović ističe da “nema neposredne ugroze” te da “moramo pratiti što se događa oko nas”.