BOŽINOVIĆ, A SADA I FILIPOVIĆ, VIŠE NE SLUŠAJU! Plenković smatra da se jedan ne razumije u policijski rad, dok je drugi zamalo uništio HEP

Autor: Marin Batarelo

Svako malo u Ministarstvu unutarnjih poslova odjekne nekakav skandal zbog kojega se pred novinarima crveni resorni ministar Davor Božinović. Oni koji dobro poznaju stanje u policiji svjedoče da Božinović tim resorom nije ovladao, a upućeni tvrde da on nije ni dorastao poziciji na kojoj se nalazi. Premda Božinović dugo najavljuje reformu policije, ona do danas nije zaživjela, a u policijskim upravama sjede kadrovi njegovih prethodnika, ali i kadrovi Tomislava Karamarka i Milijana Brkića, što se ne sviđa previše ni premijeru Andreju Plenkoviću. U policijskim krugovima tvrdi se pak da su Božinoviću ruke vezane, a govori se i o tome kako je on u ovaj resor zalutao, jer je umjesto MUP-a trebao voditi ili resor obrane ili Ministarstvo vanjskih poslova. Osim što se Božinović sve teže snalazi u ovom ministarstvu, sve se teže snalazi i sa samim premijerom Plenkovićem, koji je nedavno toliko pobjesnio na njega da je malo falilo da ga ne izbaci iz Vlade.

Kap koja je prelila čašu Plenkovićeva strpljenja u Božinovićevu slučaju navodno je afera WhatsApp, koja je nedavno ozbiljno kompromitirala vodeće ljude hrvatskog policijskog sustava. Riječ je, naime, o skupini visokopozicioniranih policijskih dužnosnika koji su se putem poruka u jednoj grupi dogovarali o ilegalnom tretmanu uhvaćenih migranata. To je ujedno i poprilično nezgodna tema za premijera Plenkovića jer je Hrvatska već neko vrijeme pod povećalom Europske komisije i raznih europskih aktivističkih organizacija koje su više puta prozivale i optuživale hrvatske pogranične policajce za nasilje nad migrantima, pri čemu je u njihovu obranu ustajao upravo Božinović tvrdeći da hrvatski policajci štite europske granice i samo rade svoj posao. Sve bi to Plenković možda i prihvatio kao razumnu argumentaciju, da se i on osobno zbog toga ne blamira pred Europom, a zna se koliko je Plenkoviću važan njegov europski utjecaj.

Prijeti slom

Naši sugovornici iz policijskih redova potvrđuju kako Hrvatska već dugo ima problema s tretmanom migranata, a navode i kako Božinović za to doista nije krajnji krivac, jer je teško sačuvati granice, posebice sada kada smo ušli u Schengen, a posebno je to teško kada se zna da Božinović nije policijski operativac, nego čovjek koji se u pogrešno vrijeme, po političkom ključu, našao na pogrešnome mjestu. Taj pogrešni čovjek na pogrešnome mjestu u policijskom sustavu već neko vrijeme izaziva frustracije kojih Plenković vjerojatno nije ni svjestan, policajci su jedni od najpotplaćenijih javnih dužnosnika, a interes za policijsku službu među mladim ljudima sve je skromniji.





Kako nitko u vladajućim redovima za to ne mari, tako Hrvatskoj prijeti potpuni slom tog sustava, što, dakako, predstavlja svojevrsnu sigurnosnu ugrozu. Aferom s prepiskom Božinović je pak, svjesno ili ne, ugrozio vlastitu poziciju, nije za Plenkovića toliki problem sama komunikacija putem sporne grupe, nego način na koji se ministar policije, govoreći o toj temi, izmotavao pred predstavnicima medija, ostavljajući dojam da ne zna što bi točno rekao. “To su zatvorene grupe osoba koje su ovlaštene. WhatsApp ima enkripciju. Može se dogoditi pokušaj ubojstva, hoćete li vi, na najbrži način, porukom obavijestiti kolegu ili ćete čekati da sjednete za kompjutor i da ga onda obavijestite? Ovo je operativna komunikacija, ako je”, rekao je ministar Božinović te izazvao zgražanje sigurnosnih stručnjaka, ali i iskusnih policijskih operativaca koji smatraju da je ono što je ministar izrekao nedopustivo i opasno jer bi policija za međusobnu komunikaciju trebala koristiti svoj interni komunikacijski sustav za koji je iz Schengen Facillity fonda do 2023. stiglo 8,5 milijuna eura koji su trebali biti uloženi u modernizaciju, proširenje i pokrivanje signalom sustava Tetra.

Krivi trag

Da je Božinović bio na krivome tragu kada je progovorio o policijskoj komunikaciji unutar raznih grupa i preko kojekakvih aplikacija, potvrdili su i u samom MUP-u, iz kojeg je rečeno kako takav oblik komunikacije nije službeni način razmjene podataka. Koliko je sporna grupa u kojoj se komuniciralo o načinu tretiranja migranata, toliko su za Plenkovića sporni i ljudi koji su u toj grupi sudjelovali. Riječ je, naime, o načelniku Uprave za granicu Zoranu Ninčenu, koji je ujedno i pomoćnik glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, koji je Božinovića morao obavijestiti o postojanju takve komunikacije. Nije jasno je li on to doista učinio i postoji li mogućnost da je i sam ministar znao za postojanje te grupe i za razmjenu tih neugodnih podataka.

U grupi je sudjelovao i Hari Brnad, koji je u to vrijeme bio pomoćnik načelnika PU primorsko-goranske. Brnad je nedavno izabran i za načelnika te policijske uprave, a baš je on pokazatelj toga koliko Božinović ne kontrolira policijski sustav kojim formalno rukovodi. Naime, Brnad je izabran nakon prvog poništenog natječaja na kojem njegov prethodnik u PU primorsko-goranskoj Tomislav Dizdar nije prošao pisanu provjeru znanja, a kako je na tom natječaju sudjelovao i Ante Podnar koji je postigao najbolji rezultat, očekivalo se da će on preuzeti spomenutu policijsku upravu, što se na koncu ipak nije dogodilo, već je Božinović popustio pod pritiskom. To je rezultiralo time da policijskim upravama i dalje upravljaju podobni, a ne profesionalni kadrovi, a to je ujedno i još jedan od pokazatelja da Božinović luta u bespućima policijskog sustava kojim se ni zbog svoje borbe s pandemijom koronavirusa nije stigao ozbiljno pozabaviti. Sudionica razgovora u spornoj grupi je i Jelena Bikić, voditeljica Službe za odnose s javnošću, ali i Marina Mandić koja je u to vrijeme bila glasnogovornica MUP-a.

Radnici iz Nepala

Za Plenkovića i njegov međunarodni ugled najopasnija je pak poruka koji Bikić šalje u grupu otkrivajući podatke triju novinara Associated Pressa, njihova imena, prezimena, ali i brojeve putovnica. “Poštovane kolegice i kolege, dostavljam informaciju na daljnje korištenje: Služba za odnose s javnošću MUP-a zaprimila je zahtjev agencije Associated Press kojim traže snimanje na granici uz ophodnju granične policije. Zahtjev ćemo odbiti pa možemo očekivati da će samoinicijativno snimati”, stoji u poruci Jelene Bikić koja se gotovo obila o glavu ministru Božinoviću koji uživa sve manje povjerenja premijera Plenkovića, kojega je zgrozilo i saznanje da je državni tajnik u Božinovićevu ministarstvu Žarko Katić tajio da mu sin uvozi strane radnike iz Filipina i Nepala.

Priča je problematična utoliko što je Katić kao državni tajnik zadužen za imigraciju, odnosno za izdavanje radnih dozvola i reguliranje boravka stranaca u Hrvatskoj, kao i za kontrolu agencija koje se time bave, a to je ujedno trenutno jedna od najvažnijih tema u državi, posebice uoči turističke sezone kada se zna za kroničan manjak radnika na tržištu. Ne samo da tržište rada muči manjak radnika nego izgleda da u MUP-u imaju problema s manjkom provjera svojih kadrova, jer dok priča nije dospjela u medije, u MUP-u nisu ništa znali o ovom potencijalnom sukobu interesa jer Katić nikomu od nadređenih to nije prijavio.

Veliko povjerenje premijera Plenkovića do prije nekoliko tjedana uživao je ministar gospodarstva Davor Filipović koji je slovio za premijerova mladog lava, no izgleda da je Filipović zloupotrijebio premijerovo povjerenje koje mu je dalo previše vjetra u leđa pa se oglušio o pojedine premijerove zahtjeve.









Bijes i ljutnja

Tako je i Filipović, baš poput svojeg kolege Božinovića, kod premijera izazvao bijes i ogromnu ljutnju, osobito zbog toga što je ugrozio likvidnost strateški najvažnije državne kompanije, HEP-a, time što je odbio Plenkovićevu naredbu o dokapitalizaciji te tvrtke, što je izazvalo potrese i pobunu u vladajućim redovima, u kojima su i ranije premijera upozoravali na Filipovića, koji se ovih dana ponovno nastoji prikazati kao nacionalni heroj, što također Plenkovića počinje živcirati. Osim živciranja, Plenkovića bi zbog Filipovića uskoro mogla stići i nervoza jer DORH provodi izvide nad tvrtkom 4 Market Research, koju je Ministarstvo gospodarstva angažiralo za stranicu Kreiranje cijena.

Riječ je o tvrtki koja je prošle godine i za Hrvatsku narodnu banku provela istraživanje tržišta vrijedno 4,2 milijuna kuna, a potom ju je angažirao i Filipović. On dugo nije želio objaviti ime tvrtke koja se bavila popisivanjem cijena, a koja je po svemu sudeći problematična zbog potencijalnog krivotvorenja dokumentacije za natječaj. Serijal spornih poteza Plenković bi svojem kolegi Filipoviću možda i oprostio, no kako se on počeo otimati kontroli, tako je premijer shvatio da je vrijeme da stane na loptu i da dobro promisli može li potpuno vjerovati nesuđenom zagrebačkom gradonačelniku koji je od te kampanje do danas nanizao cijeli niz gafova, zbog kojih se i Plenković nerijetko našao u neugodnom položaju.