BOŽIDARA JE OTAC PONIZIO PRED SVIMA! Rođendan završio s nožem u ruci: ‘Povrijedilo me to’, umjesto u tortu, oštricu usmjerio prema obitelji

Autor: Dnevno.hr

Protiv Božidara (31) zvanog Boško upravo je podignuta optužnica jer je s nožem u ruci usred noći prijetio majci i dvjema sestrama da će ih ubiti.

Užas se dogodio u obiteljskoj kući u okolici Križevaca i to tijekom proslave rođendana jedne od sestara.

“Svi smo popili, a otac mi je prigovarao da me on hrani i da spavam kod njega, što me je povrijedilo. Bio sam revoltiran pa sam htio otići s te proslave, ali su me majka i sestre u tome sprječavale i nagurivale.





Na to sam ja u revoltu uzeo nož i rekao im da ću nekoga zaklati. Ali, to sam rekao samo da me puste na miru, nakon čega sam izašao van. Nisam imao namjeru bilo kome nauditi”, rekao je Boško u svoju obranu, doznaje Danica.

Državno odvjetništvo nije shvatilo mladiće “revolt”.

“To je kod njih izazvalo opravdani strah za njihov život i sigurnost. Dakle, drugome je ozbiljno prijetio da će njega i njemu bliske osobe usmrtiti”, navodi državno odvjetništvo u optužnici.