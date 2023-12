Božićne napetosti u Srbiji: Studenti će blokirati ceste, neki štrajkaju glađu

Grupa studenata i mladih, uključenih u prosvjede protiv navodne izborne krađe tijekom izbora 17. prosinca, najavila je šestosatnu blokadu prometa na dvije nepoznate lokacije u glavnom gradu Srbije.

Prosvjednici su pozvali građane da se okupe u 11 sati ispred Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Birčaninovoj ulici, gdje će izraziti zahtjeve za provjeru biračkog popisa. Prosvjed planiraju održati sat vremena, dajući ministarstvu rok za odgovor na njihove zahtjeve. Nakon toga, najavljuju blokadu dviju prometnica od 12 do 18 sati, s mogućnošću produženja ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Beogradski prosvjednici ne žele otkriti točne lokacije blokade “zbog sigurnosti”. Studenti iz Novog Sada planiraju pridružiti im se, najavljujući podršku i sudjelovanje u blokadama. Blokada će započeti u 12 sati i trajati do 18 sati, a svaka sljedeća može biti i duža ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Kako piše Nova.rs, studenti iz Novog Sada pridružit će se Beograđanima na prosvjedu i blokadama. Jedna od studentica koja će danas krenuti prema glavnom gradu je Mila Pajić, koja se uključila u emisiju “Probudi se“ na TV Nova držeći stiropor u rukama.

“Stiropor je tu kako bismo izdržali sjediti šest sati. Da sjedimo i da izrazimo nezadovoljstvo i bijes“, rekla je Pajić.

Novosadski studenti počeli su se okupljati već od ranih jutarnjih sati, a Pajić ističe da očekuje da im se pridruži još dosta kolega. Zvanično, okupljanje počinje kod spomenika Njegošu u devet sati, odakle će se okupljeni uputiti ka željezničkoj stanici. Studenti također pripremaju transparente, a u Beograd donose stiropor za druge demonstrante koji će sudjelovati u blokadi kako bi im olakšali sjedenje.

Serbian President Vucic: ‘Don’t worry; there is no revolution going on, they won’t be able to succeed.’#Belgrade #Serbia #Vucic #Ср̀бија #Srbija #Вучић #Vučić pic.twitter.com/67WFZfZBp4









— Viory (@Vioryvideo) December 25, 2023