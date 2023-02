‘BOZANIĆA ĆE SE VREDNOVATI KAO KUHARIĆA!’ Reakcije nakon imenovanja nasljednika: ‘Nije točno, Bozanić se nije zatvarao pred ljudima’

Rektor zagrebačke Katedrale i kanonik Prvostolnog zagrebačkog Kaptola mons. Zlatko Koren komentirao je današnje imenovanje nadbiskupa splitsko-makarskog Dražena Kutleše nadbiskupom koadjutorom Zagrebačke nadbiskupije.

“Sigurno su imenovanja u Crkvi određeni proces i sigurno su određeni procesi u svojoj dinamici iznjedrili jedno ime koje smo čuli danas u podne, a to je Dražen Kutleša“, rekao je Koren za N1.

“Nadbiskup Dražen dolazi nakon velikih zagrebačkih nadbiskupa, dolazi na jednu veliku baštinu velikih pastira crkve u Hrvata i velikih nadbiskupa”.

Era Josipa Bozanića

Dodao je da razdoblje kardinala Bozanića još traje, on do 80. godine života sudjeluje u konklavama, može biti izabran i bira papu.

“Teško je sagledati ovih 25 godina, ali one još traju. Danas je nadbiskupija dobila nadbiskupa koadjutora koji će sjesti tu kad Sveti otac prihvati zahvalu kardinala Bozanića. Siguran sam da ćemo ga vrednovati i prepoznati kao i Šepera i Kuharića. On je vrijedan nasljednik svojih prethodnika”, rekao je o kardinalu Bozaniću.

Naglasio je kako je u vrijeme Bozanićevog mandata izgrađeno mnogo župa i crkvi, kako je to vrijeme sinode i najvažnije, Alojzije Stepinac proglašen je blaženim.

‘Bozanića će se vrednovati kao Kuharića’

Bozanić se, kaže Koren, nije zatvarao pred javnošću.

“Susretao se s djecom, majkama i očevima. Koliki su sastanci održani u našim dvoranama, koliko je bilo sinodalnih okupljanja i zasjedanja. Kad se govori o zatvorenosti, treba dobro znati što se govori, nema dana da Bozaniću nije došao netko tko traži susret”, kaže.









“Zovite me za 30 godina u vaš Dnevnik, garantiram vam da će se Bozanića vrednovati kao što se danas vrednuje Kuharića”, siguran je Koren.