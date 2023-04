BOZANIĆ IMA NOVU FUNKCIJU! Papa Franjo odlučio, radi se o poziciji u Vatikanu

Papa Franjo je 25. travnja imenovao monsinjora Samuelea Sangallija, dosadašnjega dužnosnika u Dikasteriju za biskupe, dotajnikom u Odjelu za prvu evangelizaciju i nove partikularne Crkve Dikasterija za evangelizaciju.

Papa Franjo je osim dotajnika, imenovao članove i savjetnike u Odjelu Dikasterija za evangelizaciju, koji se bavi temeljnim pitanjima evangelizacije u svijetu.

Kardinal Josip Bozanić jedan je od novoimenovanih članova, objavio je Vatican News.





Djelokrug Odjela Dikasterija za evangelizaciju, jednoga od najvažnijih u Kuriji, a koji vodi papa Franjo osobno, je širenje “Radosne vijesti” o Isusu Kristu diljem svijeta, a bavi se i raznim drugim aktivnostima koje se tiču širenja i jačanja kršćanske vjere.

Kutleša nedavno zamijenio Bozanića

Podsjetimo, Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj je sredinom travnja u priopćenju objavila da je papa Franjo prihvatio odreknuće zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića od upravljanja Zagrebačkom nadbiskupijom, te da ga nasljeđuje Mons. Dražen Kutleša, dosadašnji nadbiskup koadjutor iste nadbiskupije.

Bozanić objasnio razloge ranijeg odlaska

Ubrzo nakon te vijesti na stranicama Zagrebačke nadbiskupije objavljeno je priopćenje Josipa Bozanića u kojem je objasnio svoje donekle iznenadno odreknuće od službe.

“Na dan imenovanja mons. Dražena Kutleše za nadbiskupa koadjutora zagrebačkog, 14. veljače 2023. godine, rekao sam: »Zbog svoga narušenog zdravlja, jako želim da novi nadbiskup, koji nam je sada dan kao koadjutor, što prije preuzme potpunu odgovornost za svetu Crkvu zagrebačku«. Imajući to u vidu kao i nove okolnosti u Crkvi u Hrvatskoj usred kojih je predsjednik HBK nadbiskup koadjutor, smatrao sam činom ljubavi prema Crkvi zamoliti Svetog Oca da što prije prihvati moje odreknuće. Stoga zahvaljujem papi Franji što je u smislu mog prijedloga danas prihvatio moje odreknuće od službe nadbiskupa metropolita zagrebačkog i time je, snagom Papinog dekreta, mons. Kutleša postao zagrebački nadbiskup. On je sada 77. zagrebački biskup, odnosno 9. nadbiskup metropolit zagrebački. Drevna Crkva zagrebačka, obdarena čudesnim djelovanjem Božjega Duha sada na podlozi sinodskoga hoda i objavljenih Izjava i odluka Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, započinje jedno novo razdoblje što, kako je to redovito bivalo i u prošlosti, ostavlja svoj trag ne samo na crkvenom nego i društvenom području”, objavio je tada Bozanić uz iskrene čestitke novom zagrebačkom nadbiskupu mons. Draženu Kutleši.