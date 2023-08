Boysima prijeti strašna robija, Holjevac upozorava: Grci svojima dijelili doživotne, ne mogu tek tako pustiti Hrvate

Novi izljev žuči: Javila se i Vedrana

Vedrana Rudan. Iz Beograda. I tko zna koji put u nekom polupismenom i besmislenom, nepovezanom izljevu žuči izjavila da nije Hrvatica i da se time ponosi. I mi se ponosimo time da nije Hrvatica. Doduše, u dokumentima joj piše da jest, ali to se može promijeniti.

To je, doduše, prvi put rekla, ako sam dobro upratio, još prije desetak godina i od onda ima potrebu svako malo to ponoviti. Naravno, za srpsku publiku. Kako bi im se uvukla u čmar tvrdeći kako Hrvati kao narod postoje samo zato da bi se nekom uvlačili u čmar. Paradoksalno, ako je to što piše istina, da su Hrvati uvlakači strancima, onda ona svakako jest Hrvatica, jer se nitko osim možda Ante Tomića ne uvlači toliko Srbima. Ako je pak ponosna Srpkinja, zašto onda ima potrebu uvlačiti im se? Usput, zašto ima potrebu kopirati svoje stare tekstove i objavljivati ih kao nove? Ako nemate što novo reći, onda je bolje šutjeti.





Ali ako baš ne želi biti Hrvatica, jer smatra da je to sramota – za razliku od ostatka svijeta, koji uglavnom smatra da je malo sramota biti Srbin, neće to, naravno, nitko otvoreno reći, ali ako pogledate kako su Srbi predstavljeni u bilo kojem holivudskom, engleskom ili njemačkom filmu ili seriji snimljenoj u posljednjih dvadesetak godina, gdje je Srbin praktički bez iznimke ili mafijaš, u pravilu svodnik ili diler, ili ratni zločinac ili balkanska krvoločna seljačina i siledžija, a najčešće sve odjednom, prilično je jasno kako Zapad danas vidi Srbe – onda bi bilo dobro da vrati dokumente MUP-u i odrekne se državljanstva.

Ona bi se riješila muke, mi sramote. Onako vulgarna i prosta, uvijek na nešto nabrundana i uvijek žrtva “vaseljenske nepravde”, ionako se bolje uklapa u tamošnji milje, u kulturu realityja i nasilja koju je stvorio još Milošević i protiv koje i Srbi sve glasnije ustaju.

Rimac i turizam: Ekonomska mudrost Kate Peović

Uz Rimca, najveći neprijatelj Kate Peović je turizam. Jer je komunistima u krvi da preziru sve što je uspješno i donosi novac. A usto Kata smatra da građani nemaju koristi od toga da zarađuju za sebe, i da rade u svom interesu, već bi trebali raditi u javnom interesu – u praksi, interesu političara poput nje koji bi onda tim novcem raspolagali po svom nahođenju. “Pitanje je koliko naši ljudi imaju koristi od turizma”, izjavila je. Oni koji rentaju sobe svakako imaju. I koji drže restorane i kafiće. I oni koji u njima rade. I majstori koji im grade i održavaju apartmane. I oni koji rade u bankama u kojima drže novac, i oni kojima te banke daju kredite jer je novac jeftiniji kad ga ima. I oni od kojih ti koji rentaju apartmane kupuju namirnice i sve ostalo. Ukratko, koristi imaju manje-više svi, jer kad novac uđe u sustav, on kruži i multiplicira se. Iako, naravno, treba postaviti i pitanje zašto bi netko trebao imati koristi od turizma ako ne radi u turizmu? Mnogi rade i mnogi imaju.

Tako bi se isto moglo postaviti pitanje kakve koristi naši ljudi imaju, primjerice, od brodogradnje. Samo tu je ishod malo drukčiji – moraju pokrivati gubitke već 30 godina, iz poreza. Ili kakve koristi imaju od HEP-a, Konzuma ili bilo čega. Oni koji tamo rade, imaju. Oni drugi male ili nikakve. Ali je snažna ekonomija svima u interesu, i sve što joj pridonosi, a to je u velikoj mjeri turizam. “Apologeti kapitalizma”, kako ih ona voli zvati, davno su shvatili da bogati pojedinici čine bogato društvo, ne obratno.

Nedavno je izjavila kako treba povući kirurški rez između javnih i privatnih interesa, kao da skup privatnih interesa nije ujedno i javni interes i kao da javni interes ujedno nije i svačiji privatni interes. “Mi smatramo da ne valja da je privatno koje je profitiralo, a ne javno”, rekla je. A onda je još ustvrdila da minimalnu plaću treba dignuti na bar 1000 eura. Da je čitala išta osim Marxa, znala bi da bi minimalac od 1000 eura u Hrvatskoj u ovom trenutku rezultirao samo s par stotina tisuća nezaposlenih ili masovnim radom na crno za manje.

No, kako god, ona je mudro zaključila da treba dignuti plaće, partijskim dekretom, ili kako drukčije. Ili možda gradnjom tvornica u društvenom vlasništvu. Uostalom, škver se ovih dana prodaje za jedan euro pa se mogu javiti na natječaj i u praksi dokazati svoje teorije i usput i to da mogu isplanirati proizvodnju, naročito sebi tako dragu brodogradnju, i na njoj nešto i zaraditi. Treba im samo jedan euro i dobar poslovni plan na temelju kojeg će ih banke financirati. Oni sve znaju o proizvodnji pa im ga neće biti teško napraviti.









No ako nešto diže plaće u ovoj zemlji, onda je to upravo turizam, čiji se efekti prelijevaju na cijelo gospodarstvo dižući cijene i u konačnici i plaće (jer plaće su uvijek vezane na cijene unutar jedne države!). Da ga nema, bile bi kao u Srbiji. Kako god, komunistima bi trebalo dekretom narediti da u životu pročitaju bar jednu suvislu knjigu iz područja ekonomije, a da nije starija od sto godina. I da joj autor nije Marx. A možda bi trebali i sami primjerom pokazati kako se to plaća radnike, jer obično su najškrtiji kad treba dati napojnicu u kafiću ili platiti majstora.









Pravnik Zoki: Naši ljudi u Grčkoj

Pravnik Milanović došao je na genijalnu ideju, da nahvatamo jedno sto Grka po obali i Zagrebu pa ih razmijenimo za Boyse u grčkim zatvorima. Usput je rekao da Grci tretiraju naše ljude kao ratne zarobljenike. No nije samo on u pitanju, i brojni drugi lamentiraju da u europskom zakonodavstvu nema “kolektivne krivnje” i da treba pustiti one koji nisu krivi. I da to u Hrvatskoj ne bi prošlo.

No treba znati nekoliko stvari. Prvo, Grci imaju puno strože zakone o navijačima. Nedavno su 12 navijača PAOK-a osudili za napad na navijače Arisa, pri čemu je poginuo jedan navijač Arisa. Od jednog uboda nožem. Za taj jedan ubod nožem sedam je navijača dobilo doživotne kazne, petorica od 19 godina zatvora naviše. Nitko nije oslobođen. Čak ni oni koji nisu bili na licu mjesta kad je Grk ubijen: osuđeni su za “saučesništvo”. Jasno je da već iz političkih razloga ne mogu svoje kažnjavati strogo, a naše pustiti – jer bi Grci izašli na ulice i srušili Vladu.

Drugo, nije riječ o kolektivnoj krivnji, kako brojni “stručnjaci” lamentiraju. I grčki su zakoni posve usklađeni s europskim zakonodavstvom jer je Grčka to učinila pristupajući EU-u i Schengenu.

Stvar je u tome da su Boysi optuženi prije svega za udruživanje u zločinačku organizaciju, a prema grčkim zakonima to je svaka operativno funkcionalna organizacija koja ima više od tri člana i osnovana je s ciljem počinjenja kaznenog djela, bilo kojeg, ili prekršaja. Kazna za to je do pet godina zatvora, da baš nitko nije stradao. Dakle princip “individualizacije krivnje” je ispoštovan time da se mora svakom članu Boysa dokazati da je bio dio skupine koja je krenula sukobiti se s navijačima AEK kod njihova stadiona – i baš ništa drugo.

Ako jest, kriv je automatski, a krivnja je ipak individualizirana. I tu stvari za Boyse izgledaju jako loše. Jer taj zakon je nalik na američke antimafijaške zakone, a donesen je zbog “zavjere šutnje” unutar grupe i teškoća pri dokazivanju određenih kaznenih djela, pogotovo navijačkih, gdje se zbog mraka, dima i maski koje počinitelji nose teško drukčije može “individualizirati krivnja”: tko god je član organizacije, suodgovoran je za sve njezine zločine.

Zato je bolje da naši genijalci i političari realno sagledaju gabulu u kojoj su Boysi, uglavnom svojom zaslugom, umjesto da palamude o individualiziciji i tome tko je ubio Michalisa. Jer to nije (jedino) ono za što su optuženi i nije presudno za to hoće li sto Boysa idućih podosta godina provesti u Grčkoj. I da javnosti otvoreno kažu kako stoje stvari.

