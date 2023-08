Bošnjakinja razotkrila jezivu Dodikovu manipulaciju: ‘Prikazali su nas kao žrtve Oluje, a oni su nas ubijali’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Bošnjakinja Nermina Mujkić Gušo, danas 28-godišnjakinja, u nedjelju je rekla da su srpske vlasti u Prijedoru, kada su obilježavali Oluju, zlorabile jednu fotografiju na kojoj je kao tromjesečna beba bila u naručju majke dok se evakuiraju s područja istočne Bosne za vrijeme masakra u Srebrenici.

U petak kada je Milorad Dodik u Prijedoru govorio tijekom manifestacije u kojoj su vlasti RS-a i Beograda zajedno obilježavale ‘dan progona Srba iz Hrvatske’, na video zidu pojavila se fotografija sa ženom zabrinutog lica, na kojoj je bilo i djece.

No, nisu to bile srpske izbjeglice, nego bošnjačke i to iz Žepe, koja je te 1995. također bila meta najtežeg ratnog zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata.





‘Smjestili su nas u Oluju, a oni su nad nama činili zločine’

Mujkić Gušo potvrdila je za N1 televiziju kako je upravo ona tromjesečna beba koju u naručju drži majka, te da se ne radi o fotografiji iz Oluje.

“Nas su smjestili u nekakvu Oluju. Zločine nad nama su počinili upravo oni koji su nas smjestili na onaj panel, a “oluja” nam je bila u Žepi i Srebrenici”, rekla je Nermina koja dodaje da se radi o nepravdi jer svi znaju kada je nastala spomenuta slika koja je, usput rečeno, nastala dok se ta obitelj evakuirala u Sarajevo.









Podsjetimo, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u petak je u Prijedoru rekao da je ‘Oluja bila najveće etničko čišćenje u Europi nakon Drugog svjetskog rata’. Dodik je dodao kako se radi o udruženom zločinačkom pothvatu za koji je kriva Hrvatska.