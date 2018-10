‘Bosna i Hercegovina je eksperiment u koji Europa sada želi naseliti arapske imigrante’

Znakovito, prvi veliki intervju nakon izborne pobjede predsjednik Republike Srpske i novoizabrani član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik dao je, ni više ni manje nego Večernjem listu. Novinaru Zoranu Krešiću Dodik je otvorio dušu i progovorio o mnogim vrućim temama koja trenutno muče regiju.

Hoćete li biti i predstavnik Hrvata u državnom Predsjedništvu s obzirom na to da je Željko Komšić u izbornoj noći Hrvatima poručio da će biti “njihov predsjednik, glasovali vi za mene ili ne”, a po svim podacima nisu glasovali?

Mene su izabrali Srbi i ja ću najprije predstavljati njih. To je točno. Ali isto tako neću dopustiti da bilo koji narod, uključujući hrvatski, bude majoriziran i da se donesu bilo kakve štetne odluke za njegov politički status. Moja je politika poštivanje Daytona i Ustava. Zato i mislim da je rješenje, ako ne možemo napraviti novi dogovor, da se vratimo temeljima iz Daytona. To bi povratilo i poziciju hrvatskog naroda koju je izgubio 2001. kada je uništen hrvatski koncept. To podrazumijeva povratak načina odlučivanja u kojemu se ne može bez relevantnih glasova Hrvata donositi odluke na bilo kojoj razini.

Kakva će biti posljedica trećeg uzastopnog slučaja Komšić?

To ovisi o Hrvatima i njihovom političkom vodstvu.

Što biste vi napravili da ste Dragan Čović?

Ja ne mogu biti on, ali učinio bih sve da to promijenim. To podrazumijeva da se postavi uvjet i ništa drugo ne bi mogli proći dok se ne promijeni zakon. Uz dužno uvažavanje svega što je Čović napravio, mislim da je osnovna pogreška hrvatske nacionalne politike bila to što nisu postavili jasne uvjete. Bio sam svjedok brojnih ucjena o pitanju Sejdić-Finci i mnogo čemu drugom, ali i njegove želje da bude konstruktivan te da obrani temeljni nacionalni interes. Čak je sebe doveo u poziciju da ga se tretira kao “lošeg momka”, kao što sam i ja. Pri tome su ga pokušali i disciplinirati slanjem u zatvor. A jedini je problem u tome što mi zagovaramo zakon, Ustav, Dayton i jednakopravnost. Hrvati zapravo cijelo vrijeme pozivaju na dogovor, čak i onda kada se pokušavala urušiti njihova pozicija. Mislim da je upravo sada trenutak da se ta načela ožive. BiH će biti ili neće zemlja tri konstitutivna naroda. Mi smo opredijeljeni za mir, ali dominacije sigurno neće biti.

Otvara li se s Komšićem hrvatsko pitanja u BiH?

Ja mislim da se najprije to pitanje mora redefinirati i da se moraju postaviti prioriteti i ne odustajati od njih. Dok se ne riješe, ja ne bih odustajao. Imam dojam da se međunarodna zajednica prvi put zabrinula nakon slučaja Komšić. Zanimljivo je da baš sada traže izmjene Ustava i Izbornog zakona u skladu s presudom Ljubić.

Zašto je to tako?

Mislim da se boje homogeniziranja hrvatskog biračkog tijela. Nažalost, Čović je nadglasan, ali to, međutim, ne znači da je izgubljena hrvatska politička pozicija. Dapače. Ako se pokušalo dodatno nešto rigidno nametati, mislim da ćemo imati eskalaciju. U slučaju da međunarodna zajednica ipak uspije umiriti Hrvate, za nekoliko godina hrvatsko pitanje bit će puno teže pokrenuti.

Kako doživljavate činjenicu da Hrvati nazivaju Komšića Sejdom Bajramovićem, a da istodobno politički Mostar i Zagreb još uvijek “glasno” šute?

Primijetio sam da je komentirala jedino američka veleposlanica Maureen Cormack iako uopće nije pozvana da bilo što komentira. Svima je jasno, a to je rekao i Čović, da Komšićev izbor nije legitiman kao izraz političke volje bez obzira na legalnost. To su dvije različite stvari, ali je jako opasno ako se sukobi legitimnost i legalitet. Ali moram reći da mi je drago da je Hrvatska reagirala na ovaj način. Premijer Plenković nedvojbeno je rekao da je to šteta i za Hrvate i za BiH. Ipak je Hrvatska članica EU i NATO-a.

Može li se BiH napraviti unitarnom državom kojoj se tepa kao građanskoj s većinom koju će činiti Bošnjaci muslimani?

Mora se odustati od toga koncepta. Naš je Ustav jasan i jedino što se može napraviti jest ojačati konstitutivnost naroda u procesu donošenja odluka. To su tri povijesno važna stupa – Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Mora se jasno znati tko je čiji predstavnik i u to se ne smije zadirati. Tek se tada mogu graditi zajedničke stvari. Zato se gradila priča o objavi popisa stanovništva kako bi Bošnjaka bilo, eto, iznad 50 posto. Mi to ne priznajemo. Svi znaju da to nije točno.

Može li se BiH tretirati kao dioničko društvo u kojemu jedan narod, kada ima 51 posto dionica, može dobiti i većinska upravljačka prava?

Ne može, naravno.

Što bi bilo da su Bošnjaci Srbima izabrali političkog predstavnika?

Kod nas se to neće dogoditi na taj način. Ali imali smo slučaj da su u izboru Mladena Ivanića prije četiri godine presudili glasovi Bošnjaka. Zato smo ga mi smatrali bošnjačkim članom Predsjedništva. Zbog toga sam ja imao više povjerenja u odluke Dragana Čovića nego Ivanićeve.

Radno mjesto bit će vam Sarajevo…

Istočno Sarajevo (Republika Srpska)…

Ali nekada ste ga nazivali Teheranom ili Islamabadom. Jeste li promijenili mišljenje?

To je bliskoistočno Sarajevo. Ništa se nije promijenilo.

Dolazit ćete ipak na sjednice u Sarajevo!

Pa ponekad. Zašto ne.

A gdje ćete sjediti?

Rekao sam, ja ću sjediti u Istočnom Sarajevu u zgradi Vlade Republike Srpske. Onaj tko se bude htio sa mnom susresti, to je adresa.

Za vas kažu da ste ruski čovjek koji koči EU…

Status kandidata za članstvo u EU za mene nikada nije bio prijeporan. Ali to znači da nema visokog predstavnika i sudaca Ustavnog suda. Pa Venecijanska skupina prije deset godina to je jasno rekla.

Niste održali ni prvu sjednicu, a Džaferović vas je upozorio da bi “vam se radikalna retorika mogla obiti o glavu”, a Komšić vas je pak ranije nazvao “grubim gedžom kojeg možete, da oprostite na izrazu, otresti”. Hoće li vas ovaj dvojac “otresti”?

Kada je Komšić prvi put izabran bošnjačkim glasovima, rekao sam da je političko nedonošče pobačeno na izborima. I danas mislim da je to tako. Što je napravio u svoja dva mandata?!

Uglavnom je destabilizirao BiH i odnose Hrvata i Bošnjaka!

Destabilizirao je prije svega poziciju Hrvata. Je li to uspjeh? Novim izborom Komšić je ponovno zavadio BiH s Hrvatskom i Srbijom oko izjave o priznanju Kosova.

To ću vas posebno pitati, ali želim sada malo prijeći na izbornu kampanju. Vašu kandidatkinju za predsjednicu Republike Srpske protivnici iz SDS-a nazvali su ustaškom unukom?!

To, naravno, nije točno.

Čak i da je točno, što to govori o ambijentu izbora?

Pa poraženi su na izborima. Nije bilo jednostavno preživjeti takve podle napade, ali moram izraziti zadovoljstvo što biračko tijelo u RS-u ipak nije prihvatilo takvu prizemnu kampanju.

Zašto ste tvrdili da su Britanci pripremali kampanju da vas sruše na izborima? Imate dokaze?

Pa izdvojili su šest milijuna funti. Ali, naravno, neće ih nitko javno pokazati.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić upravo je pozvao oporbene predstavnike iz RS-a da im predstavi dokaze. Kakve on podatke ima?

Vučić je ozbiljan predsjednik i ima ozbiljne službe. Bilo je telefonskih poziva ljudima… O tome sam nedavno razgovarao i s novim britanskim veleposlanikom i izravno sam zatražio da stalno i otvoreno komuniciramo. Složili smo se o tome, a samo 20 minuta kasnije isti veleposlanik u Banjoj Luci susreo se s ljudima koji stalno napadaju i podrivaju institucije RS-a te su toga dana pokrenuli prosvjed ispred policije. Možete zamisliti što bi bilo da ja odem u London i poduprem nekoga tko radi protiv Velike Britanije. Ako ne bih bio uhićen, izbacili bi me iz zemlje u roku od pola sata. Ovdje ću zaštititi svakog britanskog građanina, ali i investiciju, ali neću dopustiti podrivanje RS-a i bavljenje našim unutarnjim stvarima. A to na najgrublji način radi odlazeća američka veleposlanica. I moram reći da je ona najveći gubitnik ovih izbora.

Jeste li se našli na suprotnoj strani s američkom administracijom nakon što su Rusi kupili naftnu industriju, rafineriju u Brodu…

Ma, pustite to. Ušao je ovamo i drugi kapital.

Ali nije vezano za naftu…

Pa u Hrvatskoj je Sberbank preuzeo Agrokor i što sada. Više je novca tamo izdvojeno nego za cijelu naftnu industriju.

Molim jednostavan odgovor, jeste li ruski čovjek na Balkanu?

Ja sam čovjek Republike Srpske i srpskog naroda.

Zamislite scenarij da ne postoji visoki predstavnik za BiH. Kakva bi BiH onda bila, bi li došlo do raspada ili dogovora?

To je u interesu svih naroda, uključujući Bošnjake. Neprihvatljivo je da međunarodna zajednica stalno drži leđa bošnjačkoj strani i njihovim zahtjevima. To je bilo na štetu Srba i Hrvata. To vrijeme prolazi, ali Bošnjaci zadržavaju isti gard. Djelomično se može usporediti s ranijim vremenom jer su Srbi predugo ostali štititi Jugoslaviju. Ta rigidna politika zaštite Jugoslavije nanijela je najveću štetu srpskom narodu od Slovenije do Makedonije.

Reprizira li se Jugoslavija u malome, kako zovu BiH?

Najprije nije bilo moguće napraviti BiH pa je napravljena kao eksperiment. A taj eksperiment još traje. Spašava se nametnutim odlukama donesenim mimo Ustava. Sada se mijenjaju i međunarodne okolnosti.

Postoji li mogućnost da se odreknete RS-a i pod koju cijenu?

To je pitanje naše sudbine. O tome se ne može uopće razgovarati. Samo u tome okviru možemo ovdje živjeti. Ako se smanji uloga, mi smo svjesni, ovdje neće biti Srba. Možda netko na to računa kako bi naselili Arape i muslimane koji sada migriraju. Ne mogu razumjeti da je Europa htjela izbjeći mogućnost stvaranja muslimanske države u svojim njedrima, a sada se ta politika modificira.

Jeste li se poslije izbora čuli s gospodinom Čovićem?

Jesam, naravno.

Jeste li razgovarali o uspostavi vlasti?

Razgovarali smo o tome, ali smo i konstatirali da se na izborima dogodio nonsens i da bi za BiH i Bošnjake najbolje bilo da su sa mnom i Čovićem postigli dogovor. Politika Dragana Čovića je poznata i mi se ne slažemo o NATO-u …

Uopće se ne slažete o NATO-u?!

Ne. Mi to nećemo dopustiti, dok Čović želi BiH vidjeti u članstvu tog saveza. Ali bez moje suglasnosti to jednostavno neće proći.

Niste mi odgovorili, tko će biti vlast?!

Mi imamo otprije dogovor i idemo s HDZ-om zajedno u vlast.

Malo prije ste spomenuli da bi tandem Čović-Dodik bio dobitni za BiH, no bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić ocijenio je pak da bi to moglo voditi raspadu BiH.

To bi vodilo izgradnji moguće BiH. Situacija s Komšićem i Džaferovićem ima potencijal o kojemu govorite. A što se tiče Mesića, molim vas, ne postavljajte mi pitanja vezana za stavove voštanih figura.

U Banjoj Luci se nagađalo da bi incident s nedavnom eksplozijom u Brodu mogao biti povezan s diverzijom jer se radi o ruskoj rafineriji?

Ozbiljni ljudi rade na toj istrazi. Bio sam tamo i ne postoji nikakva mrlja na Savi. To je laž jer sam nadletio to mjesto helikopterom. Razumljiv mi je strah ljudi jer je detonacija bila iznimno snažna. Nažalost, jedan je radnik poginuo, ali tamo su heroji spriječili tragediju koja je mogla biti neviđenih razmjera.

Kada će biti završena plinofikacija rafinerije?

Rusima je stalo da se poštuju ekološki standardi, ali i sadašnja mjerenja govore da je najveća ekološka zagađenost u Slavonskom Brodu u siječnju kada se u rafineriji obavlja remont. Zato podržavamo plinovod ispod Save.

Pelješki most, jeste li za ili protiv. Kako ćete se postaviti u Predsjedništvu s obzirom na stav Željka Komšića koji je najavio tužbu protiv Hrvatske?

Neću voditi zajedljivu politiku prema Zagrebu iako bih imao mnogo razloga da Hrvatskoj uzvratim na to što miniraju izgradnju mosta na Savi kod Gradiške. Pelješki most suvereno je pravo hrvatske države i Komšić iznosi svoj privatni stav i nastavlja zavadu s Hrvatskom. Ako dođe na dnevni red da se tuži Hrvatska, naravno da ću biti protiv.

Ima li potrebe preispitivati vaše stajalište o reviziji presude BiH protiv Srbije za genocid?

Ne trebate to ni pitati. Kakva revizija.

Zašto ste poduprli inicijativu pripojenja Krima Rusiji?

To je legitimno i krajnje principijelno. Ako je Kosovo država…

Takvo što podržava i Komšić…

Da, ali ta navodna kosovska država stvorena je tako što se skupina zastupnika sastala i proglasila navodnu nezavisnost. Istodobno se Krimu, koji je proveo referendum o tome i čiji narod to podržava, to ne dopušta. Veće je pravo Krima da se pripoji Rusiji nego da se Kosovo odcijepi od Srbije. Ne razumijem zašto je sporno da ja imam takav stav.

Je li vaš takav stav povezan s potencijalnim referendumom u RS-u o istupanju iz BiH?

To nije na dnevnome redu. Ja sam vrlo jasno za Dayton i Ustav. I umjesto da imam potporu Zapada, nazivaju me remetilačkim faktorom. Samo zato što šteti mom i hrvatskom narodu. Nikada neću prihvatiti unitarnu BiH. Ili će to biti zemlja sukladna ustavu i Daytonu ili je neće biti. Kada je neće biti, ja ne znam. To nije moj plan, ali se moraju redefinirati odnosi, vratiti na Dayton. Ovdje imate obavještajnu službu koja radi protiv mene i mog naroda, Srbije, a vrlo vjerojatno i Hrvatske. E, takvo što neće ići dok sam ja član Predsjedništva BiH.

Jesu li institucije RS-a imale veze sa zataškavanjem stradanja mladića Davida Dragičevića?

Ne.

Zašto se onda taj slučaj ne istraži do kraja, naime u javnost je isplivalo dosta nelogičnosti?

Najprije, iskreno mi je žao zbog smrti toga mladića i suosjećam s obitelji. Ovdje je potpuno zakazalo pravosuđe, prije svega tužiteljstvo koje je, zanimljivo je, postavila međunarodna zajednica. Tužitelja Lepira koji zastupa taj slučaj prvi sam put vidio na televiziji kada je govorio u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da sam se u to umiješao, rekli bi da radim pritisak na pravosuđe. Kroz taj slučaj očigledno se vodila kampanja na jednoj tragediji. Ja apeliram na tužitelje da ubrzaju istragu i da sve detalje iznesu u javnost.