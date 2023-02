BOŠKO POPIO PA PODEMONIO I LAMATAO NOŽEM! ‘Sve ću vas poklati, ne biram tko je mama, a tko sestra!’

U siječnju ove godine se oko 2:30 sati ujutro u obiteljskoj kući u okolici Križevaca dogodio težak incident.

Naime, 31-godišnji Božidar je s nožem u ruci smrću prijetio majci i dvjema sestrama.

Prema optužnici koja je upravo podignuta protiv njega, tereti ga se da je “u cilju da ustraši svoju majku i sestre, s nožem u ruci krenuo prema istima te im rekao da će ih sve poklati i zaklati, da ne bira više tko mu je mama, a tko mu je sestra. To je kod njih izazvalo opravdani strah za njihov život i sigurnost. Dakle, drugome je ozbiljno prijetio da će njega i njemu bliske osobe usmrtiti”, navodi državno odvjetništvo u optužnici koju prenosi Danica.





Božidar zvan Boško je tijekom ispitivanja pred državnim odvjetnikom priznao počinjenje kaznenih djela.

“Bili smo na proslavi sestrinog rođendana, svi smo popili, a otac mi je prigovarao da me on hrani i da spavam kod njega, što me je povrijedilo. Bio sam revoltiran pa sam htio otići s te proslave, ali su me majka i sestre u tome sprječavale i naguravale”, rekao je Boško.

Zatim tvrdi da je u revoltu uzeo nož i rekao da će nekoga zaklati, no tvrdi da je to rekao samo da ga puste na miru, nakon čega je izašao van.

Naveo je i da nije imao namjeru nekoga ozlijediti. Državno odvjetništvo optužnicom za njega traži godinu dana uvjetnog zatvora.