Bosanski špijuni mute vodu oko Milanovića: ‘Dodik i Vučić kod njega traže slamku spasa’

Autor: Lucija Brailo

Misteriozni sastanak šefa bosanskih Srba Milorada Dodika i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića prošlog utorka na Hvaru, odjeknuo je regijom, a jeka se čuje još uvijek.

Tomu treba, između ostalog, zahvaliti i krugovima bliskim bosansko-hercegovačkim tajnim službama koji su u javnost plasirali informaciju da je “u pozadini svega je ogroman političko-ekonomski problem koji će uskoro pogoditi Srbiju i bh. entitet Republiku Srpsku” te da “slamku spasa Dodik i srpski predsjednik Aleksandar Vučić traže upravo kod Milanovića”.

Ovu tezu u javnost je pustio Emir Subašić, umirovljeni brigadir Vojne obavještajno-sigurnosne službe OS BiH putem za Radija Sarajevo. Naime, prema Subašićevim riječima, “Dodik je po nalogu Vučića odletio na noge Milanoviću kako bi od njega tražio da svojim utjecajem na zagrebačkom Općinskom sudu zaustavi verifikaciju (a time i izvršenje) prvostupanjske presude američkog suda protiv Srbije i RS po tužbama žrtava genocida iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Radi se o odštetnom zahtjevu koji je (s kamatama) krajem lipnja iznosio 117,65 milijardi američkih dolara.





Afera Hvar

“Informacija je do novinara očito ‘kontrolirano procurila’ iz obavještajnih krugova hrvatskih službi pa je za pretpostaviti da su određeni politički krugovi u RH željeli ‘provaliti’ sadržaj tajne misije, koja bi mogla naštetiti Hrvatskoj i na vjetrometinu istjerati Milanovića. Ovaj slučaj netipične međudržavne trilateralne komunikacije polako postaje ‘afera Hvar’ koja će, prvenstveno zbog uloge Milanovića, zbog karaktera gosta i otkrivenog razloga sastanka, ovih dana otvoriti niz osjetljivih političkih i sigurnosnih pitanja”, navodi Subašić.

Inače, radi se o presudama po tužbama koje su još 1993. podnese u njujorškom Okružnom sudu po osnovi univerzalne sudske jurisdikcije poznatim pod nazivima: ”Jane Doe v. Radovan Karadžić”, No. 93-Civ-0878 (PKL) (S.D.N.Y. ), s odštetnim zahtjevom od 4,9 milijardi američkih dolara i “Kadić i ostali protiv Karadžića i ostalih”, broj1:93-cv-01163 (PKL) (S.D.N.Y), čiji je odštetni zahtjev 750 milijuna američkih dolara.

O milijardama dolara i kamatama koje bi, prema Subašiću, Srbija i RS bile dužne zbog ratnog zločinca Radovana Karadžića, kako nam je rekao odvjetnik Ante Gotovine Luka Mišetić, kojega smo pitali je li to istina, dakako, nema govora, budući da ta presuda nije protiv Srbije i RS, već protiv Radovana Karadžića.

‘Koliko ja znam, to se ovdje nije dogodilo’

“Ja nemam nikakva saznanja o tome, ali moram napomenuti da ta presuda nije protiv Srbije, niti je, koliko znam, protiv Republike Srpske, već protiv Radovana Karadžića osobno. Tako da, iz moje perspektive ne vidim razloga zašto bi Srbija ili Republika Srpska bile zainteresirane za isplatu tog iznosa jer koliko je meni poznato, a ne bavim se konkretno tim predmetom, to je osobni dug Radovana Karadžića, što naravno, ne postoji nikakva mogućnost da će se to od njega naplatiti”, jasan je Mišetić.

Na pitanje postoji li ikakav pravni mehanizam u ovom konkretnom slučaju, koji bi omogućio da Srbija preuzme Karadžićev dug prema žrtvama koji se popeo na više od 117 milijardi američkih dolara, Mišetić odgovara:

“Ne. To je zato jer svaka zemlja ima imunitet pred sudovima u Americi, osim u specifičnim situacijama, kakve se nisu pojavile u ovom konkretnom predmetu. Štoviše, ako želite da neka država preuzme dug i smatrate da postoje razlozi za to, onda se tužba mora uručiti direktno državi i onda se država mora pojaviti direktno na sudu. Koliko ja znam, to se ovdje nije dogodilo, niti za Srbiju, niti za entitet Republika Srpska”, naveo je Mišetić.