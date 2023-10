Bosanac ostvario san, ima dvije žene: Prva nije bila oduševljena Ukrajinkom, sad su kao sestre

Autor: Dnevno.hr

U mirnom gradiću Busovača neobična ljubavna priča plijeni pažnju javnosti i izaziva razne komentare.

Elmedin Karić oženjen je s dvije žene, a kako kaže, to mu je ostvarenje sna. Elmedinova prva supruga Fatima majka je njihova tri sina i zajedno su prošli kroz mnoge uspone i padove u godinama braka.





No prije dvije godine Elmedin je u svoj život doveo drugu ženu Janu, koja dolazi iz Ukrajine. Upoznao ju je dok je boravio u Njemačkoj na privremenom radu. Između njih se rodila ne samo ljubav, već i želja za zajedničkim životom, rekao je u kameru Srećko Stipović, za istoimeni YouTube kanal.

Svake noći spava s drugom ženom

Elmedin je otkrio kako se organiziraju za spavanje.

“Raspored spavanja… Vidi, ja spavam s jednom ženom ovdje, a druga s djecom je tamo. Sljedeću noć druga žena ide meni, prva ide djeci. Nema veze što im nije majka, sve se vole, poštuju je i djeca. Rekla sam i ovom starijem koji ide u školu ,moraš malo poštivati ​​Janu, svi ćemo zajedno živjeti. Poštujemo se, tako smo se dogovorili”, kaže Elmedin.

Elmedinov otac, međutim, nije podržao ovu nekonvencionalnu obiteljsku dinamiku te je sina izbacio iz kuće, izražavajući svoje negodovanje prema načinu života koji je Elmedin odabrao.









Međutim, Elmedin je odlučio kupiti kuću na kredit u kojoj sada živi sa svoje dvije supruge i njihovo troje djece, prenosi “Srpska info”.

“Fatima pravi pite i naš bosanski grah, a Jana joj napravi neki boršč iz Ukrajine, napravi neka kuhana jela za prste polizati”, kazao je između ostalog Elmedin na pitanje tko je bio glavni u kuhinji.

Fatima je na kraju popustila

No, postavilo se i pitanje kako je Fatima reagirala na dolazak Elmedinove druge supruge iz Ukrajine. Kako je rekao, već dugo joj je gurao takvu ideju, ali Fatima isprva nije bila raspoložena za takav odnos. Na kraju je ipak popustila.









“Fatima ima 28 godina, ona 44 godine, ja 32 godine. Postoji ljubav. Uvijek me je vodila mašta da želim dvije žene .Onda sam malo navaljivao prema njoj. Rekla mi je da će me ubiti, na što sam ja njoj ‘ajde bona, volim te’. Jana mi je rekla da ne smijem ostaviti ženu zbog nje, to me najviše privuklo. Jana mi je kuhala kavu, masirala stopala, kuhala dok sam bio u Njemačkoj”, rekao je i dodao da že biti zajedno dok ih smrt ne rastavi.

Unatoč izazovima i preprekama, žene Jana i Fatima sada dobro surađuju, pomažu jedna drugoj i dijele postelju – odnosno dijele muža. Elmedin kaže da se Jana i Fatima paze kao prave sestre.