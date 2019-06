Boris Johnson u objavljenom videu: ‘Zemlju izvodim iz Europske unije 31. listopada sa ili bez sporazuma!’

Autor: Dnevno

Nakon najavljene ostavke britanske premijerke Therese May, započela je utrka za nasljednika koja je do sada bila usredotočena na stajališta kandidata prema izlasku iz Europske unije. Postoji jasna linija razdvajanja između onih koji toleriraju napuštanje Unije bez formalnog prijelaznog sporazuma, i onih koji tvrde da bi to bilo ekonomski previše opasno.

Boris Johsnon je objavom videa i službeno započeo kampanju za premijersku poziciju. Podsjećamo, Johnsnon je bivši ministar vanjskih poslova koji je odstupio prosvjedujući protiv Therese May i načina na koji je vodila proces napuštanja Europske unije. U videu Johnsnon obećaje javnosti da će zemlju izvesti iz Europske unije 31. listopada s ili bez sporazuma o Brexitu. Johnson je prema kladionicama apsolutni favorit za preuzimanje premijerske pozicije, a objavljeni se video, slučajno ili namjerno, poklapa s posjetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. Američki predsjednik ne sakriva svoje simpatije prema Johnsonu. Trump je već hvalio Johsnona da radi vrlo dobar posao.

Johnsonov suparnik za premijersko mjesto Jeremy Hunt, jedan od najžešćih protivnika Brexita bez sporazuma, rekao je BBC-u da bi do toga trebalo doći samo u ekstremnim slučajevima, ali da vjeruje kako on može ispregovarati bolji sporazum prije 31. listopada, što je datum određen za izlazak Velike Britanije iz Europske unije.