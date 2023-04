‘BORILI SMO SE ZA DRŽAVU, A NE ZA USTAŠE’! Spajić o ZDS: ‘Uvijek se to stavi u kontekst kada treba napraviti podjele u Saboru’

Autor: I.G.

U Saboru je danas zastupnik Mosta Miro Bulj poručio: “Hrvatskim braniteljima zabranjujete legitiman pozdrav. Ja ga ponavljam – ‘Za dom spremni’”. Na to mu je odgovorio Davorko Vidović (Socijaldemokrati) rekavši: “Bulj je sve nas branitelje izjednačio s onima koji podržavaju ‘Za dom spremni’. Veliki dio nas branitelja nikad nismo stajali iza tog pozdrava, borili smo se za demokratsku državu, a ne za ustašku tvorevinu”.

Daniel Spajić se u N1 studiju osvrnuo na tu raspravu i rekao sljedeće: “Uvijek se to stavi u kontekst kada treba napraviti podjele u Saboru među ljudima koji su zajedno branili hrvatsku državu kao Davorko Vidović i Miro Bulj. HOS je branio državu u ratu da bude demokratska država kakva je danas. HOS je zaslužan što danas u Saboru sjedi gospođa Sandra Benčić i gospodin Milorad Pupovac i Hrvoje Zekanović ili bilo tko drugi. Hoćemo li sada reći da HOS nije sudjelovao u obrani Domovinskog rata. To nije korektno. Oni uvijek naprave to da povežemo sve s Drugim svjetskim ratom. Mi još malo nećemo smjeti u na ulici reći bok jer će to netko povezati s Hitlerom u Drugom svjetskom ratu”.

Komentirao je i ostavku Vanje Marušić, šefice USKOK-a: “Meni je to jako čudno. Jako mi je čudno da se naša država što se tiče korupcije raspada. Nemate poru u društvu gdje nije ušla korupcija. Državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, koju ja inače zovem odvjetnica HDZ-a, je žena koja je jednom tjedno na briefingu kod Andreja Plenkovića. To nije normalno. Ni u jednoj uređenoj zemlji EU-a to se ne događa. Treba vidjeti koji su tu razlozi. DORH je pod utjecajem HDZ-a. Svaki državni odvjetnik u svakoj županiji drži predmete po ladici od političara stare 20 godina”, kaže Spajić.





‘Penavu su citirali izvan konteksta’

Na pitanje o tome postoje li indicije da će Domovinski pokret biti postizborni partner HDZ-a, odgovara: “To je jedan veliki spin koji je ubačen u medijski prostor iz izjave gospodina Ivana Penave za jedan list, gdje su oni to iz konteksta izvukli”.

Zatim je citirao izjavu Ivana Penave:

“Na pitanje hoće li onda oni sada zaplesati s HDZ-om, kojeg kritiziraju, odgovorio je:

‘Veliki dio HDZ-a dijeli naš demokršćanski svjetonazor i tu imamo svoj interes. Andrej Plenković, koji je odgovoran za ovoliko ministara koji su završili za rešetaka, koji se pravi da ne postoji demografski problem, koji kolegici Orešković viče ‘Auf Wiedersehen’, to je za nas politika koju ne podržavamo’. Ne znam što tu ljudima nije jasno”, zaključio je Spajić.