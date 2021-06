BORIĆ I PEOVIĆ OČITALE BUKVICU PREDSJEDNIKU: ‘Ljubav između Glavaša i Milanovića traje već neko vrijeme, on je desniji i od Kolinde!’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović vratio je čin i odlikovanja Branimiru Glavašu, optuženom za zločine nad srpskim civilima u Osijeku, koje je 2010. godine oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović.

“Čin i odlikovanja oduzeta su ranije Branimiru Glavašu u skladu sa zakonom zbog donošenja pravomoćne presude. Vraćena su mu sada također u skladu sa zakonom jer je ta pravomoćna presuda u međuvremenu ukinuta odlukama Ustavnog suda i Vrhovnog suda čime je prestao postojati pravni temelj za oduzimanje čina i odlikovanja”, priopćio je glasnogovornik Ureda PRH Nikola Jelić.

I predsjednik Milanović komentirao je odluku o vraćanju čina i odlikovanja Glavašu.

“Glavaš je to tražio. Zašto je to tražio? Zato jer je već pet godina formalno isto kao i ja, neosuđena osoba. Što sam ja mogao napraviti?… Ja nisam sudac, ja sam predsjednik hrvatske Republike i moram prema svima biti, u tom smislu, jednak. Da me nije tražio, ne bih se ja u to petljao. Dakle, došao je zahtjev. Potpuno utemeljen. Što će biti kada bude, ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora, morat ću nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da mu je to potpuno jasno. Josipović je 2010. Branimiru Glavašu oduzeo odlikovanja u trenutku kada je Glavaš bio pravomoćno osuđen. Više nije. Zašto nije, pitajte Ustavni sud”, objasnio je Milanović.

Saborske zastupnice Katarina Peović i Rada Borić komentirale su za Novosti ovu Milanovićevu odluku koja je uzburkala javnost.

Kako smatra Borić, trebalo bi nas zabrinuti predsjednikovo objašnjenje da je to učinio zato što je ‘Glavaš to tražio’ te da mu je zahtjev utemeljen, a odluka zakonita.

“Bez obzira na to što je Glavaš formalno pet godina neosuđena osoba, te je vraćanje odličja u skladu s odlukama Ustavnog i Vrhovnog suda, Milanović zaboravlja da je ponovno suđenje na Županijskom sudu “u tijeku”. Ne vidim motivaciju za takvu odluku kao ni zašto je to upravo sada napravljeno. A postavlja se pitanje koju poruku šalje žrtvama. Onima koje je odnijela Drava svejedno je, ali nije onima koji ih pamte”, rekla je Borić.

Katarina Peović smatra da je Milanovićeva odluka da vrati odličja Glavašu još jedan potez kojim pokazuje koliko se spreman ulagivati rigidnoj desnici.









“Ostaje pitanje do kada i u kojoj mjeri su ga njegove pristaše spremne opravdavati. Ljubav između Glavaša i Milanovića traje već neko vrijeme, ne čudi da Milanović sada uzvraća Glavašu za njegovu podršku na predsjedničkim izborima”, podsjetila je Peović i dodala da je Milanović desniji od bivše desne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

“Nije bilo nikakvog razloga da se Branimiru Glavašu vrate odličja samo zato jer je zbog proceduralnih razloga ukinuta prvostupanjska presuda za okrutne ratne zločine u Osijeku”, zaključila je Peović.