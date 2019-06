Boras iznenadio: ‘Bandić je rasni političar!’

Kako prenosi N1, rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras komentirao je prijedlog dodjeljivanja doktorata zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću. Čini se da Boras ustraje u svojoj odluci, usprkos negodovanja jednog dijela javnosti.

Boras je pozvan da prokomentira Bandićevu izjavu kako svatko tko vrijedi u politici je bio barem tri mjeseca u zatvoru. Zagrebački je rektor stao u obranu prvog čovjeka glavnog grada: “Sveučilište se ne bavi politikom. Ono se bavi znanstvenom politikom. Sveučilište se ne bavi svakodnevnim prepucavanjima. Osobno, ja mogu reći da je Milan Bandić rasni političar koji zna odgovoriti na svako provokativno pitanje”.

Rektor se osvrnuo i na probleme koje ima zgrada Muzičke akademije u Zagrebu. “Svaka zgrada ima milijun nedostataka. To nije pitanje financiranje. to je bilo pitanje izvedbe. To je kritika financiranja visokog školstva. Visoko školstvo se ne može financirati na razini 50-60 posto manje od prosjeka Europe u odnosu na BDP. Tražimo financiranje koje je za takva Sveučilišta ravno onima u Europi. Ne mogu se očekivati veliki rezultati ako je financiranje duplo manje od prosjeka”, izjavio je Boras.