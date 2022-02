‘BOME DOBRO ZDRMALO’: I dalje nema mira, kod Siska zabilježen potres

U Hrvatskoj je u 21:05 zabilježen potres magnitude 2.4.

Kako navodi EMSC, epicentar je bio na dubini od 8 kilometara i 14 kilometara jugozapdno od Siska.

Stanovnici Petrinje su na stranicama EMSC-a komentirali da su čuli jako udar te da su potres dobrano osjetili.

“Bome dobro zdrmao”, “Kuća se tresla”, pišu na EMSC-u.

Eyewitnesses reported shaking in #Croatia 2 min ago (local time 21:05:25)⚠The shaking is often due to an #earthquake (#potres) -but occasionally it may have another cause, such as a sonic boom❗ pic.twitter.com/A3wOhIeaf7

— EMSC (@LastQuake) February 8, 2022