‘BOLNO MI JE PRIČATI O TOME!’ Majka nestale Marijane: ‘Od tolike tuge i bola nisam za razgovore, samo mi bude još gore’

Autor: Dnevno.hr

Do sada bezuspješna policijska potraga za bivšom pobjednicom Big brothera, koja je nestala u noći 27. travnja iz svog doma na Savici, gdje je živjela sa suprugom i djecom, i dalje je u tijeku.

I gotovo šest mjeseci od nestanka, Marijani Seifert nema ni traga. Za medije su i o određenim sumnjama vezanima uz Marijanin nestanak govorili sestra Maja te otac Ivo Kovačević, a u najnovijoj izjavi srpskim medijima oglasila se Marijanina neutješna majka Gordana Kovačević. Ona je u razgovoru za srpske medije progovorila o tome ima li novih informacija o slučaju.

“E, da bar i mi znamo što se dogodilo s našim djetetom… Oprostite, toliko je tuge i bola u meni da vam nisam ni za kakve razgovore. Bolno mi je pričati o tome. Nakon razgovora mi samo bude još gore. Nemate pojma koliko mi je i ovo bolno što vam odgovaram na poruke, ne možete ni blizu shvatiti našu bol.





‘Sve što smo mogli reći to smo i rekli’

Suprug i ja stvarno nemamo nikakvih informacija koje bismo vam mogli dati. Ne možemo dobiti nikakve informacije od policije, samo nam kažu da se radi i to je to. Sve što smo mogli reći to smo i rekli” kazala je.

Podsjetimo, početkom mjeseca u koritu rijeke Save pronađeno je tijelo nepoznate osobe. Zagrebačka policija izvijestila je da je tijelo pronađeno kod Otoka Svibovskog kod Rugvice te da je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će se utvrditi identitet i okolnosti smrti.

Mnogi su odmah pomislili da je riječ o tijelu bivše pobjednice Big Brothera Marijane Seifert koja je nestala prije gotovo pola godine, a iako su se tome nadali i njezini roditelji na kraju se ispostavilo da ipak nije riječ o Marijani, a to je potvrdio i njezin otac Ivo Kovačević u razgovoru s medijima.

“Kad smo čuli da je u nedjelju u Savi pronađeno tijelo nepoznate osobe, supruga i ja samo smo se blijedo pogledali i protrnuli. Cijela protekla noć za nas je bila neizvjesna, nismo oka sklopili. Spremali smo se ići u Zagreb na identifikaciju tijela, međutim danas su nas nazvali iz policije i kazali da to nije naša Marijana”, rekao je tada Ivo Kovačević.