BOLNO MARTINJE: Prošle godine dijelili posao, ove godine ga proslavili u Remetincu!

Autor: N.M.

Jučer smo proslavili Martinje, feštu mladih vina a ove godine naravno u posebnim uvjetima i ne kao prijašnjih godina. A sve naravno zbog koronavirusa koji nas sve zajedno muči već od kraja veljače.

A blagdan Sv. Martina bio je itekako poseban i prošle godine, o čemu smo svi nedavno više saznali. Naime u sad već dobro poznatom klubu sad već bivšeg predsjednika Uprave Janafa Dragana Kovačevića u Slovenskoj ulici odigrao se, prema tvrdnjama USKOK-a, jedan od najbitnijih događaja u aferi koja je potresla Hrvatsku.

Kako piše Večernji list istražitelji tvrde da je lani 11. studenog dok se u Klubu u Slovenskoj 9 slavilo Martinje i pilo mlado vino vlasnik Elektrocentra Petek, Krešo Petek Kovačeviću predao 1,92 milijuna kuna mita kako bi njegova tvrtka od Janafa dobila poslove vrijedne gotovo 40 milijuna kuna. U taj prostor su, otkrilo se, na druženje zalazili čak sadašnji i bivši predsjednik RH, mnogi političari, estradnjaci…



Lani na Martinje, kako sumnjaju istražitelji, Petek je podigao u banci gotovo dva milijuna kuna koje je stavio u vrećicu. U Kovačevićev klub je ušao, tvrdi USKOK, s tom vrećicom, a iz kluba je izašao bez nje. U klubu su u trenutku navodne primopredaje novca bile 24 osobe, među njima i Jakov Kitarović, suprug tadašnje predsjednice RH te poslovni partneri Janafa poput Damjana Krkleca i Tonice Rajha. Svi oni su svjedoci u ovom postupku.

U akciji USKOK-a 17. rujna ove godine privedeno je ukupno 13 osoba, a glavni osumnjičeni je Krešo Petek. Osim za nezakonito dobivanje poslova u Janafu, Peteka se sumnjiči da je za svoju tvrtku sređivao i poslove u Velikoj Gorici i Novoj Gradiški pa su privedeni akteri iz sva tri kraka ove afere. Trenutačno su u pritvoru još četiri osumnjičenika u ovoj aferi koji su dakle ovogodišnje Martinje proveli u Remetincu – a to su Kovačević, Petek, sad već bivši gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić te Dražen Barišić, gradonačelnik Velike Gorice. Za neke od osumnjičenika koji su pušteni iz pritvora smatra se da su priznali krivnju, poput bivšeg direktora VG Vodoopskrbe Tomislava Jelisavca i Petekova suradnika Zvonka Marasa, sad već bivšeg vlasnika tvrtke Solarna tehnologija. A što se sve dogodilo od lanjskog do ovogodišnjeg Martinja vezano uz osobe osumnjičene u ovom USKOK-ovu slučaju? Kovačević je u međuvremenu bio ponovno izabran za predsjednika uprava Janafa, i to u veljači ove godine.

Nakon izbijanja afere, Kovačević je smijenjen s mjesta predsjednika uprave, a u pritvoru je dobio i otkaz i nije mogao ostati ni na mjestu savjetnika u toj tvrtki, a osporili su mu pravo i na otpremninu. Elektrocentar Petek je pak dobio poslove od Janafa za koje istražitelji tvrde da je dao Kovačeviću mito i to za prvu fazu radova modernizacije sustava automatskog gašenja i hlađenja spremnika na Terminalu Omišalj, vrijednu 19,9 milijuna kuna te za radove na proširenju mjernih stanica, a taj je posao također bio vrijedan 19,9 milijuna kuna.

No Petek ipak nije dobio posao od Janafa za drugu fazu radova na Terminalu Omišalj, ponude za taj posao otvorene su na dan uhićenja Kovačevića, Peteka i ostalih, a Uprava Janafa u kojoj je mjesto v.d. predsjednika preuzeo Stjepan Adanić poništila je taj natječaj. Elektrocentar Petek je za tu 2. fazu dao ponudu vrijednu 19,3 milijuna kuna.