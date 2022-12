BOLJE SE RAZBOLJETI TU NEGO U SAD-u! Pljušte uvrede u Saboru, ‘rastavljaju’ Beroša: ‘Sve je puno HDZ-ovih šapa’

Autor: M.P.

U nastavku sjednice Hrvatskog sabora, saborski zastupnici raspravljaju paket zdravstvenih zakona ključnih za ostvarivanje zadaća u zdravstvenoj reformi, koje uključuju financijsku održivost sustava, jačanje javnoga zdravstva i prevencije, reorganizaciju bolnica i ulaganje u ljudske resurse.

Sjednicom predsjeda Sabora Željko Reiner, čini se da predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije stigao na posao nakon što je jučer bio na utakmici hrvatske reprezentacije protiv Argentine u Kataru.

Počelo je burno, redaju se zahtjevi za stankama, prva na redu je Anka Mrak Taritaš koja je bila prilično oštra prema ministru zdravstva Viliju Berošu.





“Reforma zdravstva se dugo najavljivala, Beroš je jednom rekao da ju je dostavio premijeru pa je on to zagubio, i onda ne dobijemo ni ‘r’ od reforme, tresla su se brda, rodilo se niš! Dobili smo materijal u kojem se probalo zadovoljiti sve, a neće se nikoga, nezadovoljni su pacijenti, studenti, liječnici, a rezultat toga može vidjeti ministar. Koliko mu djelatnika napušta sustav. Ima niz odredbi. Berošu, očekivali smo reformu, ja sam se nasmijala da je ovo samo izmjena zakona, a da reforma tek slijedi, bojim se da ova Vlada nije sposobna ni za kakvu reformu”.

‘Zdravstvo u šapama HDZ-ovaca’

Zatim se javila Ivana Kekin iz Zeleno-lijeve koalicije.

“Ovo su važni zakoni, imat će implikacije na duljinu života za građane i te će implikacije negativne. Prijedlozi kojima se tepa da su reforma ne bave se osnovnim problemima, obespravljena je primarna zdravstvena zaštita, nikakva prevencija, loše upravljanje bolnica koje su u šapama HDZ-ovaca, stranaka je izabrala put rekao je Beroš, a put koji ste zacrtali je daljnja ubrzana privatizacija zdravstva, ubrzavate proces odlijevanja novca u džepove privatnih poliklinika. Nit je bitna izvrsnost, niti liste čekanja, nego da je šef klinike HDZ-ovac, put posut sukobom interesa, korupcijom”.

Dragana Jeckov pitala je zašto se tako dugo čeka na preglede, a Stephen Bartulica iz Domovinskog pokreta je Berošu poručio da nije iskoristio priliku da promjeni naš model zdravstva koji je nazvao ‘socijalističkim’.

“Ljudi koji plaćaju nemaju izbor, sav novac ide u HZZO. Često čujem od građana da zdravstvo treba biti besplatno, to je mit jer ono košta, no niti jedan monopol ne može biti dobar”, rekao je, na što mu je replicirao HDZ-ov Ivan Čelić, rekavši da se i dalje bolje razboljeti u Hrvatskoj nego u SAD-u.

Peđa Grbin je zatim optužio HDZ da su ‘stavili šapu na cijeli zdravstveni sustav’, a krenule su pljuštati i opomene.









HDZ: Ovo su pomaci na bolje

HDZ-ov Ante Deur mu je poručio da prvo prijavi sebe, a onda postroji sve SDP-ove ministre, na što se javila SDP-ova Sabina Glasovac.

“Deur nas vrijeđa, najbolje je pogledati stranice crne kronike i rubrike politike i kriminal za postignuća HDZ-a!”.

Maja Grba Bujević brani HDZ, tvrdi da su u ovoj reformi zdravstva vidljivi pomaci na bolje, na što ju je Grbin optužio da iznosi neistine i dobio drugu opomenu.









Beroš: Stavljamo fokus na pacijenta

Ministar Vili Beroš predstavio je izmjene Zakona. Ciljevi reforme su jasno definirani, ustvrdio je Beroš predstavljajući paket zdravstvenih zakona ključnih za reformu zdravstva, izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti i o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naglašavajući kako se posebno stavlja fokus na pacijenta u svakoj situaciji, Beroš je istaknuo kako je na tom tragu predložena obveza svakog zdravstvenog radnika da pruži hitnu medicinsku pomoć svakoj osobi i izvan svog radnog mjesta, odnosno u neposrednoj blizini svojeg radilišta.

Uvodi se i mogućnost da pacijent ocijeni zadovoljstvo zdravstvenom uslugom i aktivno sudjeluje u provedbi novih preventivnih zdravstvenih (sistematskih) pregleda. Drugi važan dio reforme je organizacijska struktura zdravstvenog sustava – u primarnu razinu zaštite uključuju se psihološka i logopedska djelatnost te fizikalna terapija.

Sanitetski prijevoz izmiješta se u djelatnost zavoda za hitnu medicinu. Unapređuje se postupanje hitne medicinske službe kroz “brisanje” županijskih granica, uvode mobilne ljekare i jačaju mobilne ambulante.

Novost je i osiguravanje zdravstvene zaštite za studente izvan mjesta prebivališta/boravišta kroz posebne ordinacije. Uređuje se i rad turističkih ambulanti, naveo je Beroš.

Zakonskim izmjenama predviđen je također jedan dom zdravlja po županiji, uz mogućnost osnivanja podružnica domova zdravlja, kao i administrativno rasterećenje liječnika uz zapošljavanje administratora.

Prenošenje upravljačkih prava općih bolnica na državu

Reorganizacija bolničkog sustava uključuje novu kategorizaciju bolnica, ali i prenošenje upravljačkih prava općih bolnica na državu. Izvanbolnička specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita, specijalne bolnice, lječilišta i poliklinike ostaju u upravljačkoj nadležnosti županija.

Tercijarna razina zdravstvenih ustanova, koja uključuje KBC-ove, KB-ove i Klinike, kao i do sada, ostaje u nadležnosti države. „Glavna ideja novog modela upravljanja je – sinergija, a ne podjela”, naglasio je Beroš.

Predlaže se reguliranje rada između javnog i privatnog zdravstvenog sustava tako da zdravstveni radnik za vrijeme obnašanja dužnosti ravnatelja, zamjenika ili pomoćnika ravnatelja, predstojnika klinike ili zavoda ne može biti osnivač zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva u istoj djelatnosti.

Dodatno se regulira obavljanje dopunskog rada tako da se uvjetuje učinkovito upravljanje listama čekanja u javnom zdravstvu, rekao je ministar zdravstva.

Upravljanje ljudskim potencijalima uključuje osnaživanje mladih liječnika, omogućavanjem zdravstvenim radnicima u javnoj službe da privatnu praksu mogu obavljati bez dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva, najduže do navršenih 68 godina života, umjesto dosadašnjih 65 godina, jednakim bodovanjem koeficijenata specijalista bez obzira jesu li na primarnoj ili na višim razinama zdravstvene zaštite.

SDP: ‘Napunili ste džepove privatnicima’, Beroš: ‘Vrlo opasna konstatacija’

Nakon izlaganja ministra, zastupnici postavljaju pitanja. Većina se odnosi na liste čekanja.

Sabina Glasovac pita vidi li reforma te ljude koji čekaju ili će Beroševa reforma i dalje slati ljude u privatne klinike.

“Pobrkali ste lončiće, ova reforma obuhvaća liste čekanja, bolno sam svjestan te realnosti, liste čekanja sada uključuju i kontrolirane preglede, to treba razotkriti. Napravit ću sve, plaćati pacijentima dodatne usluge ako zdravstveni sustav ne može ponuditi dovoljno usluga”, odgovorio je Beroš.

“Ministar bi trebao znati da bi zdravstvo treba biti javno dostupno, rastu prihodi privatnih klinika, punite li džepove privatnicima”, nije se dala Glasovac.

“Vrlo opasna konstatacija”, rekao je Beroš tri puta.

Anka Mrak Taritaš pitala je je li riješen problem s dostupnosti prava na prekid trudnoće ženama.

“Nije pitanje reforme, to je jasno, sve bolnice u RH imaju jasan naputak da moraju ženama osigurati pravo na prekid trudnoće, na ravnateljima je da to organiziraju. Naputak je jasan i ne znam zašto to problematiziramo. Bilo je problema, no ravnatelji su upozoreni i stvari se rješavaju”,